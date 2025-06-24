Un emocionante recital de cuartetas de las Móndidas de San Pedro Manrique en imágenes
Una tradición milenaria en la que tres mujeres, las Móndidas, protagonizan las fiestas de San Juan en San Pedro Manrique. Vestidas de blanco y con coloridos mantos, recitan las cuartetas ante la atenta mirada del pueblo y sus visitantes
Tres mujeres, vestidas con trajes blancos y altos canastros adornados con flores y roscos, encarnaron una figura ancestral ligada a cultos agrarios y a la diosa madre. Esta vez fueron tres amigas de toda la vida, de la zona, quienes cumplieron el papel de sacerdotisas y, tras levantar el mayo por parte de los vecinos del pueblo, recitaron sus cuartetas con soltura y maestría ante los aplausos y vítores de todo el pueblo.
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique
Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique