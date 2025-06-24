Heraldo-Diario de Soria

Un emocionante recital de cuartetas de las Móndidas de San Pedro Manrique en imágenes

Una tradición milenaria en la que tres mujeres, las Móndidas, protagonizan las fiestas de San Juan en San Pedro Manrique. Vestidas de blanco y con coloridos mantos, recitan las cuartetas ante la atenta mirada del pueblo y sus visitantes

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Tras el mágico paso del fuego de la noche de San Juan, la localidad soriana de San Pedro Manrique revivió una de las tradiciones más singulares y enigmáticas de España: el rito de las Móndidas. 

Tres mujeres, vestidas con trajes blancos y altos canastros adornados con flores y roscos, encarnaron una figura ancestral ligada a cultos agrarios y a la diosa madre. Esta vez fueron tres amigas de toda la vida, de la zona, quienes cumplieron el papel de sacerdotisas y, tras levantar el mayo por parte de los vecinos del pueblo, recitaron sus cuartetas con soltura y maestría ante los aplausos y vítores de todo el pueblo.

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro Manrique

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR

Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

tracking