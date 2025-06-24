Un emocionante recital de cuartetas de las Móndidas de San Pedro Manrique en imágenes

Tras el mágico paso del fuego de la noche de San Juan, la localidad soriana de San Pedro Manrique revivió una de las tradiciones más singulares y enigmáticas de España: el rito de las Móndidas.

Tres mujeres, vestidas con trajes blancos y altos canastros adornados con flores y roscos, encarnaron una figura ancestral ligada a cultos agrarios y a la diosa madre. Esta vez fueron tres amigas de toda la vida, de la zona, quienes cumplieron el papel de sacerdotisas y, tras levantar el mayo por parte de los vecinos del pueblo, recitaron sus cuartetas con soltura y maestría ante los aplausos y vítores de todo el pueblo.

Una emocionante mañana la vivida en la plaza de San Pedro ManriqueMARIO TEJEDOR Pingada del Mayo y recital de Móndidas en San Pedro Manrique

