La pesca de cangrejos en la Laguna Negra permite una «tibia recuperación» de este monumento natural de Soria

La captura de cangrejos en la Laguna Negra ha permitido una «tibia recuperación» del estado de este emblemático paraje natural, enclavado en la zona norte de Soria. La pesca de cangrejos en épocas determinadas comenzó hace unos seis años, una medida llevada a cabo por el servicio territorial de Medio Ambiente de la Junta que ha suavizado el color verdoso que mostraba la Laguna en veranos anteriores.

«Ahora es un poco menor» y se puede hablar de una «tímida recuperación», comenta el director del Parque Natural de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, Óscar Carrascosa, recordando los motivos por los que sucedía y el papel de la citada especie.

La retirada de estos crustáceos obedece a la necesidad de controlar la población de la especie, puesto que es gran productora de fósforo. Un informe externo alertó hace ya años de la degradación de la calidad del agua y de su mal estado ecológico, lo que explicaba el color verdoso que aparecía. Científicamente se conoce como eutrofización, un proceso que origina el aumento de las algas cuando hay un exceso de residuos y nutrientes. Y es ahí donde entra el cangrejo, que produce fósforo.

Aquel resultado de concentración de nutrientes fue la voz de alerta, ya que era algo poco habitual puesto que el paraje está libre de afecciones relacionadas con la agricultura y ganadería.

Las aguas presentan este verano «una tonalidad un poco menos verde que otros años». Y es que la retirada anual de cangrejos ha sido muy beneficiosa medioambientalmente. De hecho, el pasado año, «la captura fue mucho menor que otros años», añade Carrascosa. La Junta esperaba que este año la Laguna registrara una tonalidad verdosa superior, debido a que el invierno no ha sido muy frío. Además, «las temperaturas no han sido muy altas, por lo que el tono verdoso no es muy elevado todavía».

Así y con todo, no es el cangrejo el único culpable. También lo es el cambio climático: antes el periodo vegetativo de las algas era más corto porque la temperatura de la Laguna era menor; ahora apenas se hiela durante el invierno, la temperatura es algo mayor y el periodo vegetativo del alga es más largo, lo que se aprecia en la superficie. Por ello, y a pesar de esta tímida recuperación, el director del Parque no lanza las campanas al vuelo.

«Hemos podido controlar un poquito la materia orgánica, pero con el tiempo no podemos hacer nada. Si viene un invierno muy frío, se notará. El periodo vegetativo del alga será mucho menor y el color verdoso, también. Pero contra el tiempo no podemos hacer nada», añade.

La pesca de cangrejos se hace sobre todo en agosto, cuando el agua está más caliente, con el método tradicional de pesca de cangrejo (retel), no electrificada y desde la orilla. «Si hace frío, el cangrejo no sale a la orilla, «que es donde ahora los cogemos, con métodos tradicionales. En los primeros años los picos de cosecha eran altos, «se cogían muchos». «Después ha ido decreciendo, hasta que el año pasado el número fue muy bajo», incide Carrascosa. Fueron unos 15 días de retirada de animales, con menos de 100 al día. Nada que ver con el inicio de esta iniciativa para salvaguardar el estado de conservación de la Laguna, cuando se llegaron a sacar hasta 700 u 800 en una misma jornada.