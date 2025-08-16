Ágreda da el 'sí' a la Pedida del Toro para las fiestas de San Miguel

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Falta más de un mes hasta el comienzo de las fiestas de San Miguel de Ágreda, el 28 de septiembre, pero ya hay algo seguro: habrá festejos taurinos. Así lo decidió este sábado uno de los actos más peculiares y tradicionales de la villa, el de solicitárselo al Ayuntamiento.

Como marca la tradición, este sábado 16 de agosto, día de San Roque, tras la celebración de la misa en la iglesia de San Miguel, en la plaza de Ágreda se han congregado los vecinos para la tradicional pedida del toro para las próximas fiestas de San Miguel.

Desde el balcón del Ayuntamiento, la Corporación Municipal ante el griterío de los vecinos reunidos en la Plaza Mayor, ha exhibido el pañuelo rojo, por lo que en las próximas fiestas habrá festejos taurinos. El pañuelo permanecerá colgado en el balcón del Consistorio hasta las próximas fiestas de San Miguel.