El Ayuntamiento de Berlanga denuncia actos vandálicos en la piscina y las pistas deportivas

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Berlanga de Duero ha denunciado a través de las redes sociales los actos vandálicos ocurridos la pasada noche en varias de las instalaciones deportivas del pueblo así como en la piscina municipal, donde el autor o autores causantes de los destrozos "han dañado y perjudicado gravemente unas instalaciones que disfrutamos todos".

En consecuencia, informan fuentes del Consistorio, "el vaso polivalente de la piscina deberá de ser cerrado hasta nuevo aviso, con el consecuente perjuicio para todos los usuarios".

Estos actos "los sufrimos todos, vecinos y visitantes, y es por ello que desde el Ayuntamiento de Berlanga de Duero se hace un llamamiento al civismo por parte de todos y se anima a quienes presencien o sean conocedores de estos hechos que los pongan en conocimiento de las autoridades, con el fin de que se puedan adoptar las medidas oportunas".