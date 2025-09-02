La Diputación de Soria paraliza la obra de los accesos a la N-234 en Cabrejas

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria rescinde de mutuo acuerdo el contrato con la empresa adjudicataria de las obras de los accesos de Cabrejas del Pinar a la N-234 y paraliza de forma temporal la obra tras conocer un sobre coste de 246.000 euros, debido a problemas de inundabilidad y blandones en el terreno.

Las obras que estaba acometiendo la Diputación forman parte de un proyecto de vialidad conjunto para eliminar el punto negro del cruce a Cabrejas en la N-234 , en el que también participan el Gobierno Central, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento.

Tras la interrupción de las obras, el presidente,Benito Serrano, realizará un llamamiento a las otras administraciones implicadas en el proyecto para abordar de manera conjunta los problemas técnicos en el terreno y la financiación futura del mismo.

De antemano, Serrano manifestó que la Diputación mantiene su compromiso con el proyecto y no tiene ningún problema en asumir el sobre coste, valorado los técnicos de la Institución Provincial, pero cree que es necesario conocer la postura de los otros intervinientes y también si existen estudios técnicos en la misma línea. «Hasta ahora los desconocemos», dijo Serrano, que puntualizó que las obras de la rotonda en la N-234 que tiene que acometer el Gobierno no han comenzado, y «es posible que también haya problemas», puntualizó.

«No vamos a desistir de la obra», manifestó Serrano que aseguró que «no se trata de un problema económico ni político». Recordó que se trata de una obra que ha sido muy reclamada por los vecinos de Cabrejas para mejorar la vialidad en este punto. Retomarla de nuevo conllevará tramitar una nueva licitación.

Este proyecto contemplaba una inversión de más de 2,5 millones de euros. El desembolso del Gobierno se eleva a 1,2 millones para actuar en la N-234, con la construcción de una rotonda y de los carriles que eliminarán el peligroso cruce de acceso a Cabrejas, mientras que la Diputación ha desembolsado 700.000 euros para la construcción de los accesos y de los desvíos del polígono para conectarlos con el entronque de la nacional. La Junta de Castilla y León realiza una aportación de 350.000 euros.

La ejecución realizada hasta la fecha por parte de la Diputación ha sido escasa. Apenas se ha realizado una plataforma, cuyo coste, unos 11.000 euros, que se ha liquidado con la empresa adjudicataria. Según explicó Serrano, en el arranque de las mismas se observaron problemas de humedades que obligaron a paralizar la obra y a realizar un informe técnico. Entonces se realizó una modificación del proyecto sin incremento del coste.

En junio se reanudó la obra y dos meses después se observaron problemas con los blandones que obligaba a realizar excavaciones más profundas que obligaba a una segundo modificado y con un sobre coste de 346.000 euros, según el informe de los técnicos de la Diputación. Entonces es cuando se ha adoptado la decisión de rescindir el contrato y recalcular los costes del proyecto entre todas las administraciones implicadas.