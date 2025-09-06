Almazán suspende los fuegos artificiales de la Bajada de Jesús por riesgo de incendios pero mantiene la traca

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Almazán afronta la segunda mitad de sus fiestas y lo hace con una novedad 'sobre la marcha'. La Bajada de Jesús prevista para este domingo no tendrá fuegos artificiales, aunque sí se mantendrá la traca a ras de suelo. La decisión no es tanto del Ayuntamiento como de la Delegación Territorial de la unta de Castilla y León en Soria, competente en materia de incendios forestales. La situación reproduce lo ocurrido en 2022, no es algo nuevo para los adnamantinos.

Según recoge el propio consistorio en su página web, "una vez recibida la resolución de la Delegación Territorial de la JCyL en Soria de no autorización de lanzamiento de fuegos aéreos por riesgo extremo de incendios, el espectáculo pirotécnico del día 07/09 se adaptará a la autorización realizándose la traca y material a ras de suelo".

La notificación, subida este mismo sábado, afecta a una fiesta declarada de Interés Turístico Regional. Aún así la imagen del Nazareno bajará de la iglesia del Campanario hasta su ermita y no faltará ruido y el tradicional olor a pólvora. Simplemente, este año sólo se podrán quemar petardos y otros artefactos pirotécnicos a ras de suelo evitando los 'voladores'.

A pesar de que la situación de los incendios forestales en Castilla y León ha mejorado sustancialmente, con apenas minutos de diferencia respecto al comunicado se conocía que un sucesos de este tipo en Zamora subía a nivel 1 tras varios días sin tener fuegos que pasasen del nivel cero.