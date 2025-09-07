100 fotos de la Bajada de Jesús en Almazán

La Bajada se produjo en un ambiente de solemnidadMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El acto culmina la estancia del nazareno en la Iglesia, bajando la talla en procesión hasta la Ermita, lugar donde pasa el resto del año, recorriendo el itinerario de costumbre y con una estruendosa traca a su paso por la Plaza Mayor, este año el espectáculo de pirotecnia quedó suspendiendo por el riesgo de incendios, no así la traca.

Durante la jornada del lunes, Almazán vivirá su última jornada de fiestas tras cuatro días de fiestas vividos después del pregón del viernes, y lo hará con el Sonorama Day By Vibra Mahou y otras actividades como caldereta y juegos populares, la noche terminará con el tradicional encendido de antorchas para decir adiós a las fiestas de este 2025.