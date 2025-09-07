100 fotos de la Bajada de Jesús en Almazán

Durante la jornada del lunes, Almazán vivirá su última jornada de fiestas tras cuatro días de fiestas vividos después d
el pregón del viernes, y lo hará con el Sonorama Day By Vibra Mahou y otras actividades como caldereta y juegos populares, la noche terminará con el tradicional encendido de antorchas para decir adiós a las fiestas de este 2025.
La Bajada se produjo en un ambiente de solemnidad MARIO TEJEDOR
Bajada de Jesús en Almazán 2025
