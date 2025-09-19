Fallece el alcalde de Montenegro de Cameros, Enrique Iriondo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de Montenegro de Cameros, Enrique Iriondo, ha fallecido a los 56 años de edad. Así lo ha trasladado el PSOE de Soria a través de sus redes sociales, lamentando la pérdida del regidor municipal. Iriondo accedió a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2015.

"Es un día de profunda tristeza para toda la familia del PSOE de Soria. Despedimos a nuestro compañero Enrique Iriondo, alcalde de Montenegro de Cameros", señala el partido en Soria y ha confirmado su secretario provincial, Luis Rey.

"No olvidaremos tu eterna alegría y tu hospitalidad, siempre nos sentimos como uno más en tu pueblo. Que la tierra te sea leve compañero", concluye la publicación.