Fallece el alcalde de Montenegro de Cameros, Enrique Iriondo
El PSOE traslada en sus redes sociales su "profunda tristeza" por la pérdida
El alcalde de Montenegro de Cameros, Enrique Iriondo, ha fallecido a los 56 años de edad. Así lo ha trasladado el PSOE de Soria a través de sus redes sociales, lamentando la pérdida del regidor municipal. Iriondo accedió a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2015.
"Es un día de profunda tristeza para toda la familia del PSOE de Soria. Despedimos a nuestro compañero Enrique Iriondo, alcalde de Montenegro de Cameros", señala el partido en Soria y ha confirmado su secretario provincial, Luis Rey.
"No olvidaremos tu eterna alegría y tu hospitalidad, siempre nos sentimos como uno más en tu pueblo. Que la tierra te sea leve compañero", concluye la publicación.