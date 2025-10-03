El socio de Pardo dice ahora que apoyará el cambio urbanístico

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El teniente alcalde del Ayuntamiento de El Burgo de Osma (Soria) y socio de gobierno del PP, Miguel Ángel Miguel, anuncia ahora que apoyará la modificación urbanística para la ordenación de bodegas y en los despoblados, pero que saldrá adelante «con algunas modificaciones» a la propuesta presentada en el pasado pleno, según declaró a este periódico.

Miguel votó en contra al planteamiento del equipo de Gobierno y dejó en minoría a los populares que no tuvieron mayoría suficiente para sacarla adelante, dado que el PSOE también lo votó en contra.

La propuesta que no salió adelante era una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) afecta a la clasificación de suelo en despoblados como Navapalos, Valdegrulla, Velasco y el área de bodegas de Osma. El objetivo es la ordenación urbanística, en la que también se incluía la zona de la carretera a Ucero.

El teniente alcalde no explicó en el pleno su postura contraria. A preguntas de este periódico manifestó que se trata de «un tema controvertido» .

Ayer, a través de un comunicado de prensa, acusó de «populismo» y de «engaño malintencionado» a los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de El Burgo, a los que les reprochó de «hacer una campaña mediática con los merenderos».

En este sentido aclaró que se han mantenido reuniones con el arquitecto municipal, en las que ha quedado clara la legislación vigente para la construcción en suelo rústico.

Dejó claro que su voto en contra en el pleno a la propuesta urbanística lo realizó «de forma consciente, defendiendo su propia postura y no sumándose al escarnio del grupo socialista, ni a su realidad engañosa».

Entre las reflexiones que plasmó el teniente alcalde en el comunicado, se encuentra el planteamiento de explicar a los burgenses en asamblea «la realidad de las cosas y terminar con este populismo socialista en El Burgo».

Por contra, en el mismo comunicado, echó en cara al PSOE su falta de trabajo municipal a lo largo de los dos años y medio de legislatura. También defendió la estabilidad del equipo de Gobierno del que dijo que «sigue trabajando con el afán del minuto uno, siendo grupos independientes políticamente y con un criterio a veces tan diferente que nos lleva a defender posturas enfrentadas».

Agregó que es bueno «aunar esfuerzos, litigar con intereses diferentes, encontrar la forma de conciliar con hechos el sentido de nuestro trabajo común y garantizar una estabilidad».

Miguel reiteró ayer la estabilidad del pacto de gobierno que firmó en 2023, entonces como concejal de Vox y ahora independiente, con el Partido Popular.