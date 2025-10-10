La aceleradora de bioeconomía impulsa 20 proyectos en Soria

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El III Foro de Bioeconomía, inaugurado este jueves en Soria, puso en el foco la importancia de los recursos forestales y rurales que atesora la provincia de Soria así como la necesidad de potenciar su aprovechamiento. El director general del Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta, Augusto Cobos, destacó la necesidad de trabajar «en la captación y retención del talento». Para ello, aseguró, «estamos trabajando, en colaboración con Cesefor, en proyectos de emprendimiento con una aceleradora vertical especializada en bioeconomía que tiene su sede en Soria y abarca todo el ámbito forestal».

Un trabajo que empieza a dar sus frutos ya que «en un año y medio hemos conseguido tener 20 proyectos empresariales que van a trabajar en esa aceleradora para consolidarse como empresas y tener una posición fuerte en el mercado». Cobos, respecto a la procedencia, apuntó que «muchos de esos proyectos son de Soria, otra parte son de la Comunidad» pero, incidió, «tenemos algunos que vienen de fuera y están trabajando con ‘partners’ locales buscando mercado e, incluso, asentarse dentro de la Comunidad». Por ello, subrayó, «ya no es un ejercicio solo de retención del talento sino algo tan importante como captación del talento para nuestra Comunidad».

El representante de la Administración regional participó en la inauguración del III Foro de Bioeconomía, este jueves, junto al alcalde de Soria, Carlos Martínez, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, y el director de Cesefor, Pablo Sabín.

Precisamente, Sabín incidió en que «Castilla y León y Soria, en particular, somos ricos en recursos naturales. Otros tienen gas, otros petróleo... Nosotros tenemos recursos forestales, agrícolas... Y nuestra oportunidad de desarrollo viene, en gran medida, a través de la bioeconomía», es decir, explicó, «en cómo conseguimos poner esos productos en el mercado y generar valor añadido en nuestra tierra».

Sabín aseguró que «Soria es buen ejemplo de gestión forestal. Sabemos que a través del aprovechamiento de los recursos de una forma sostenible conservamos el territorio generando economía y valor en nuestros pueblos pero la oportunidad es mucho más grande de lo que estamos haciendo».

Por ello, puntualizó el director del Cesefor: «Tenemos un reto por delante enorme en generar valor añadido, en incorporar la tecnología y la digitalización que aumenten la competitividad de nuestro tejido empresarial llevándolo a su máximo potencial».

En este escenario, desde Cesefor «intentamos acompañar a toda la cadena de valor, en la parte forestal trabajando con propietarios, gestores, industrias... para mejorarla a través de la innovación y de la tecnología». Y puso un ejemplo: «La construcción con madera que se está desarrollando de forma muy importante en todo el mundo, especialmente en Europa y, especialmente, en España, no acabamos de conseguir ser tractores de esa actividad en Castilla y León y en Soria en particular. Es un pequeño ejemplo de un tren que pasa y que tenemos que subirnos a él sí o sí y desde Cesefor vamos a estar ahí».

También se refirió al proyecto ‘Cabida’ «que pretende dar mejores oportunidades de comercialización de los proyectos de absorción de carbono a los propietarios (públicos o privados)». Y es que, explicó, «a día de hoy hay un mercado de créditos de carbono en Soria y en Castilla y León existen muchos proyectos de absorción, pero es un mercado que todavía no funciona muy bien. La oferta y la demanda no están muy bien conectadas y muchas veces, a los propietarios que han hecho un proyectos de absorción, que han hecho una inversión, la recepción de ofertas para esos créditos de carbono es atomizada, poco transparente... Por eso, desde Cesefor estamos haciendo una plataforma en la que de una manera transparente van a conseguir colocar sus créditos de carbono de la mejor manera posible».

Y es que a día de hoy «los proyectos de absorción reconocidos en el estándar del ministerio son los de repoblación forestal, o sea donde no había bosque ponemos un bosque» pero el reto de Cesefor es que «existan también créditos de carbono ligados a la gestión forestal».

Por último, el presidente de la Diputación, Benito Serrano, también se refirió al «asentamiento» del Foro con la celebración de su tercera edición incidiendo en que Soria tiene todavía mucho recorrido por delante para trabajar en el ámbito de la bioeconomía como el que puede suponer el proyecto ‘Cabida’, de subastas de carbono.