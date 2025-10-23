Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Impotencia es lo que trasladó ayer el vicepresidente de la Diputación de Soria, José Antonio de Miguel, tras la reunión del Consorcio del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) después de tres meses de espera.

Así lo trasladó De Miguel que anunció que la postura de la Diputación es la de formar parte del proyecto regional, que impulsa el Somacyl, para transportar la basura a una incineradora regional, ante la indecisión del Ayuntamiento de Soria, su socio en el CTR.

Ayer se celebró el Consorcio del CTR tras la insistente petición de la Diputación que había solicitado al Ayuntamiento, que lo preside, su inclusión en el orden del día adoptar una postura sobre si la provincia de Soria se suma al convenio del Somacyl para incluirse en el proyecto de construcción de un vertedero, pero al final este tema no se incluyó.

Por ello, desde Diputación se anunció que se están estudiando «varias salidas» que pasan por formar parte de este proyecto regional, «aunque sea en solitario».

Se valora abordar en el próximo pleno este asunto para tomar una decisión, con el fin de quede reflejado que la Diputación está dispuesta a formar parte del proyecto regional para la incineradora.

«Parece ser que el alcalde de Soria y candidato a la presidencia de la Junta ya tomado una decisión unipersonal de no sumarse, pero si posteriormente se derivan responsabilidades por no hacerlo tendrá que asumirlas el Ayuntamiento de Soria», explicó José Antonio de Miguel.

El representante de la Diputación también mostró su malestar por el oscurantismo de la presidencia del Consorcio que no ha facilitado los ingresos y las aportaciones desde el año que tomó la presidencia, en 2015.

A su vez trasladó su preocupación por la posible pérdida de dos subvenciones recibidas por un importe de 1.494.504,63 euros, de los cuales ya se anticipó al CTR la cantidad de 1.127.230,61 euros.

La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental se ha solicitado la justificación de las inversiones realizadas a largo de este año, 2025, para presupuestar de cara al año que viene el resto de las actuaciones, ya que las obras previstas deberán estar finalizadas como fecha máxima el 31 de mayo de 2026.

Los responsables de la Diputación pidieron ayer a los representantes del Ayuntamiento que les informen del estado de las obras presupuestadas con esta subvención, a la vez que se requirió diligencia a la hora ejecutar estar inversiones, para que no corran peligro de perderse.

La concejala Ana Alegre, que presidió ayer el Consorcio ante la ausencia de Carlos Martínez, reconoció, a preguntas de José Antonio de Miguel Nieto «que nada se ha hecho al respecto», según explicaron fuentes de la Diputación.

Los representantes de las dos instituciones que gestionan el Consorcio de basuras de la provincia acordaron, después de haber ratificado en los respectivos plenos de la Diputación provincial y del Ayuntamiento de Soria, encargar al medio propio Somacyl la modernización y mejora del centro de tratamiento de residuos de Golmayo, así como la gestión y explotación del mismo.