Las basuras de Soria subirán un 20% con la modernización del CTR

Publicado por Nuria Fernández Soria

El pleno de la Diputación de Soria aprobó ayer con el voto favorable de todos los grupos políticos el encargo a Somacyl para modernizar y mejora del Centro de Tratamiento de Residuos ubicado en Golmayo, en el que se contempla una inversión de 15,2 millones de euros y que supondrá un incremento de una 20% de la factura de la basura a los vecinos de la provincia.

La subida es para los costes del traslado y el tratamiento al vertedero, según las estimaciones realizadas por el vicepresidente de la Diputación, José Antonio de Miguel, en el pleno que cifra este coste, después de la modernización, en 87,46 euros por tonelada.

En la actualidad la Diputación, que gestiona este servicio a todos los municipios a excepción de la capital, la cobra a 73 euros la tonelada, porque en 2023 cambió la ordenanza para comenzar a repercutir estas futuras inversiones.

El apoyo de los grupos fue unánime para que Somacyl aborde la inversión y el CTR de Soria responda a las exigencias de Europa. Sin embargo, el punto del orden del día no estuvo exento de debate.

De Miguel entró de lleno en la crítica a la gestión del consorcio de basuras, presidido por el alcalde de la ciudad, Carlos Martínez. Recordó que el contrato de gestión está sobrepasado en cinco años, a ello se suma que no se convoca el consorcio, a pesar de la petición insistente de la Diputación.

«Con el cambio de la presidencia en el CTR, a partir de 2015, es cuando comenzó la decadencia del consorcio», expresó De Miguel, quien recordó que la Junta ya ha sancionado al consorcio por incumplimiento y ha apercibido de otra multa.

El vicepresidente del PP también reprobó la decisión de Carlos Martínez de no firmar el traslado de la basura a una incineradora regional, a la que han dado el visto bueno todas las provincias de la Comunidad.

Dejó claro que la postura de la Diputación es la del resto de la Comunidad y «apostamos por una solución global porque de no ser así los costes serían mayores, por lo que nosotros haremos lo posible para salvar la parte que corresponde a Diputación», puntualizó.

El acuerdo recoge que el Consorcio Provincial de Gestión de Residuos, participado por el Ayuntamiento de Soria y la Diputación, carece de personal y medios propios para poder realizar la gestión del Centro de Tratamiento de Residuos, por lo que se encarga a Somacyl como medio propio.

El informe previo recoge el análisis económico de explotación de las instalaciones de Golmayo, el estudio de estimación de inversiones y el proyecto de solicitud de subvención para una planta de compostaje de biorresiduos municipales: Fracción orgánica recogida separadamente y residuos vegetales en los que se recogen las actuaciones de mejora y adaptación de las instalaciones existentes para realizar un adecuado tratamiento de residuos que actualmente llegan al Centro y la fracción orgánica recogida de forma separada y el sellado de la fase 1 y 2 del depósito controlado de rechazos.

El cálculo del presupuesto de ejecución material de la obra, incluyendo las instalaciones y máquina, asciende a 15.277.068 euros, si bien el importe definitivo será el ajustado conforme a la solución final que apruebe el consorcio y el importe final de la ejecución de la obra que asuma Somacyl menos posibles ayudas o subvenciones que pudiera recibir el consorcio.

Por su parte, el PSOE no entró de lleno en el debate del CTR. El diputado provincial, alcalde de Soria y presidente del consorcio, Carlos Martínez, se incorporó al pleno minutos antes de la votación y la portavoz socialista, Esther Pérez, dirigió sus intervenciones a afear al equipo de Gobierno incumplimientos en otras áreas, como la convocatoria de la comisión monográfica del ATI, de la que dijo que llega con retraso.

La portavoz, Esther Pérez, invitó a De Miguel a no dar lecciones sobre convocatorias no atendidas o contratos sobrepasados. «Aquí, en la Diputación nosotros también nos desesperamos porque las convocatorias no llegan», dijo

Además puso el foco en la gestión del ATI que se han prorrogado por dos veces bajo la fórmula de contrato menor y concatenados. José Antonio de Miguel lamentó que el PSOE utilice el ATI como «cortina de humo porque no quiere hablar del CTR».