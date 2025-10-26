El Procurador sugiere a la Diputación de Soria reforzar el convenio de incendios con la capital

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Procurador del Común de Castilla y León aconseja a la Diputación de Soria que «mantenga y refuerce» el actual convenio que tiene suscrito con el Ayuntamiento de Soria para asegurar «su integración operativa como parque coordinador y centro de referencia provincial» y además facilite la cooperación con los parques comarcales de primera intervención, con el objetivo de «optimizar recursos y garantizar la continuidad» del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

Así se recoge en una de sus últimas resoluciones en lo que ha sido un expediente de oficio para abordar el servicio de extinción de incendios y salvamento en el medio rural «ante la posible existencia de carencias y deficiencias» en los municipios de la provincia.

En su diagnóstico, el Procurador reconoce que la Diputación ha realizado un «avance sustancial» en la reorganización del servicio y con «una planificación coherente», de acuerdo a la orografía y a la dispersión de la población.

Por ello, anima a la Institución Provincial a continuar con la profesionalización progresiva del servicio, completando la dotación del personal previsto y «definiendo de forma estable el papel complementario del voluntariado» en los parques de primera intervención, de tal manera que se asegure que las intervenciones se realicen bajo la dirección de personal profesional y con los medios adecuados.

A lo largo de la tramitación de este expediente la Defensoría ha recabado información sobre los medios materiales y los recursos humanos con los que la Diputación presta el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.

La información facilitada desde la Diputación ha puesto de manifiesto que se ha llevado a cabo un proceso de consolidación gracias al refuerzo de la estructura técnica con personal de coordinación y de mando, así como se ha completado la renovación parcial de flota.

El Procurador del Común, en su informe, pone el foco en dos aspectos clave. El primero en la existencia de un centro coordinador, para lo apunta al parque de bomberos de la capital, gracias al convenio con el Ayuntamiento, y el segundo en la profesionalización del servicio que, hasta ahora, ha permitido incrementar el número de bomberos de 12 a los 21 actuales, con la previsión de crecer hasta los 28 profesionales, relegando a los voluntarios a un papel de colaboración subordinada.

La planificación de la Diputación en materia de personal permitirá a la Diputación es, a juicio del Procurador, «un esfuerzo sostenido y coherente» que permitirá dotar de personal estable en todos los parques comarcales y que una vez que se complete permitirá cumplir con el Plan Sectorial de Castilla y León, que fija un tiempo máximo de 30 minutos para desplazarse a un siniestro.

A su vez considera que la dependencia parcial de las guardias localizadas puede condicionar la inmediatez de respuesta en determinados turnos y en las áreas de los parques de La Ribera y El Moncayo. Así como recuerda que la falta de implantación definitiva de los parques de Gómara y Berlanga limita la cobertura integral del territorio y aumenta la carga de los parque cercanos.

Por último, plantea la necesidad de implantar mecanismos de seguimiento, evaluación y transparencia a través de la elaboración de una memoria anual del servicio en la que se recoja los indicadores sobre los tiempos de respuesta, número y tipología de las actuaciones, así como la dotación de medios y evolución del personal del servicio.