Torres humanas visten San Esteban en la clausura del festival Aires de Dulzaina

Las espectaculares torres humanas de Algemesí protagonizaron la jornada de clausura de Aires de Dulzaina 2025 en San Esteban de Gormaz.SANDRA GUIJARRO

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

La duodécima edición del festival Aires de Dulzaina concluyó este domingo con una jornada marcada por la música tradicional y una gran participación ciudadana. La Nova Muixeranga d’Algemesí fue la gran protagonista del día, que encabezó el pasacalles matinal y ofreció una exhibición de torres humanas en la Plaza Mayor que atrajo a numerosos vecinos y visitantes.

A las 11.30 horas, músicos participantes en el festival y miembros de la colla valenciana iniciaron el recorrido por el casco histórico. La llegada a la Plaza Mayor dio paso a la actuación central de la Nova Muixeranga, que desplegó varias figuras humanas de hasta cuatro alturas, ejecutadas con precisión y acompañadas por tabal y dolçaina.

La actuación fue recibida con expectación y aplausos, destacando por su fuerza visual y simbólica en diálogo con las dulzainas castellanas. La jornada continuaría por la tarde con el espectáculo infantil de Triguiñuelas, trío segoviano que tenía previsto ofrecer un concierto participativo para familias en la carpa municipal, cerrando así el festival con una propuesta dirigida al público más joven.

Fundada en 1997, la Nova Muixeranga se caracteriza por su carácter inclusivo y su apuesta por valores como el esfuerzo colectivo, la igualdad y la cooperación. Su participación en esta edición ha tenido también un componente solidario, como gesto de apoyo a la Comunitat Valenciana tras la DANA de octubre de 2024.