El Micotour llega a tres pueblos de Soria en el puente de Todos los Santos (programa de actividades)

Exposiciones, talleres, rutas y setas y hongos al alcance de la mano. El Micotour de Otoño de Montes de Soria sigue su viaje por la provincia y este puente de Todos los Santos llega a tres pueblos de Soria y uno de Burgos. Lo hace abrigando la esperanza de que, ahora sí, comience la temporada micológica en el campo -algo tardía esta campaña por la falta de condiciones meteorológicas-, teniendo en cuenta la lluvia de estos últimos días y las suaves temperaturas.

Después de concluir este miércoles en El Burgo de Osma y finalizar hace unos días en Golmayo-Camaretas, Valderrodilla y Olmillos, ahora toca el turno a tres pueblos que están dentro del Parque Micológico Montes de Soria: Navaleno, Beratón y Borobia, así como también a Canicosa de la Sierra, en Burgos.

Navaleno

Montes de Soria estará presente este fin de semana en las Jornadas que desarrolla la Asociación Micológica de Navaleno. Este fin de semana, será el plato fuerte de una serie de actividades, con rutas, exposiciones, demostraciones culinarias, charlas, conciertos y una feria agroalimentaria.

El certamen comienza en la mañana del viernes 31, con la inauguración de la feria que ofrece un amplio programa divulgativo, en el que se enmarca la exposición Micohábitat. La muestra permite dar a conocer los diferentes ambientes que se pueden encontrar en el Parque Micológico más grande de España, el de Montes de Soria, y que permite difundir la riqueza de montes y bosques de la provincia.

Además, hasta el domingo se puede disfrutar de este Tiempo de Setas, en el que la asociación micológica de Navaleno cuenta con la participación de Montes de Soria apostando por el valor de recurso local.

Borobia

La asociación invierte en una gran diversidad de actividades y recursos, por lo que, de forma simultánea, puede realizar actividades del #SetasporSoria 2025 durante el fin de semana, en el que el Micotour de Otoño estará presente también en Borobia, coincidiendo con sus XXIV Jornadas Micológicas y colaborando con la Asociación Cultural La Raya y el Ayuntamiento.

Entre las propuestas para el sábado por la tarde y domingo mañana y tarde está la exposición de setas en fresco, que podrá contemplarse en los bajos de la Casa Consistorial. Además el sábado, a las 10 de la mañana, hay prevista una ruta micológica guiada desde el Lavadero público, para aquellos que quieran sumarse, siempre que porten el permiso en vigor.

El domingo se completará el Micotour con un taller de clasificación de setas y montaje de la exposición con los ejemplares recolectados en el Parque Micológico. Las jornadas concluirán esa mañana, a las 13 horas, con la degustación de las tapas elaboradas para el concurso de pinchos micológicos.

Beratón

El Micotour de Otoño estará presente también durante este fin de semana en Beratón, con la exposición de Setas en fresco que podrá contemplarse en la jornada del sábado.

Las actividades comenzarán a las 8.30 horas con la salida desde la Plaza Mayor para recoger setas y la clasificación posterior en el pabellón municipal. A las 12.30 está previsto un picoteo a cargo de la asociación Cruz Canto y por la tarde habrá actividades muy variadas para todos los públicos, desde el truco o trato en el Cuatro Esquinas o el baile de jotas en el bar. Ambas citas serán a las 17 horas y la merienda, a las 20.30.

El domingo se disfrutará de una demostración de pastelería micológica a cargo del maestro pastelero Juan Carlos Lavilla, en el bar de Beratón a las 17 horas.

Canicosa de la Sierra

Desde este lunes 27 y hasta el 6 de noviembre, el Micotour de Otoño está presente en el salón municipal de Canicosa de la Sierra, donde se podrá disfrutar de las exposiciones de Setas Liofilizadas, la muestra de Esporas y Esporadas, así como las mesas interpretativas de Conocer para no confundir, junto con el Photocall micológico y la exposición Secuencias de la evolución de las setas, que pueden contemplarse en horario de 12 a 14 horas y de 18 a 20 horas.

Además, de viernes a domingo se suma una nueva oferta, con la exhibición de setas en fresco, junto con un amplio programa de actividades con las jornadas micológicas escolares. Viernes y sábado se contará con la participación ciudadana para la recogida libre de setas que complete el montaje de la exposición de Setas en fresco, coordinados por José Cuesta.

El horario de recogida será el viernes de 18.30 horas a 19.00 y el sábado de 9 a 11 horas. Esté día habrá un taller de pastelería micológica y una charla. El programa de actividades concluirá el domingo con la apertura de la Feria Mico Alimentaria en la Plaza Mayor a las 11 de la mañana, una cita que cumple ya 18 ediciones y que continuará con la ruta micológica guiada que partirá a las 11.30 del Ayuntamiento. En este pueblo burgalés, Montes de Soria colabora con la asociación micológica de la localidad, que celebra sus bodas de plata.

Montes de Soria ensalza la importancia de las “esperadas lluvias” que han caído estos últimos días y que, gracias a que las temperaturas están siendo bastante suaves, pueden ser muy positivas para la “fructificación de muchas especies de otoño”. Además, según las previsiones, se esperan nuevas precipitaciones lo que abriga esperanzas de que se pueda disfrutar de la temporada micológica, pese al tardío comienzo.

El Micotour de Otoño promueve más de 70 actividades durante 10 semanas, iniciativas con las que se contribuye a desestacionalizar el turismo "y mover a vecinos y visitantes por el territorio de una manera respetuosa y ordenada, a la vez que se sensibilizan de la importancia del recurso natural", apuntan desde la agrupación.

Montes de Soria puede desarrollar de forma simultánea exposiciones, talleres y otras muchas actividades en varias localidades durante el mismo periodo, debido a los numerosos y variados recursos que tiene. Después del primer fin de semana de noviembre, el Micotour continuará viaje por los siguientes pueblos: Villálvaro, San Leonardo de Yagüe, Montejo de Tiermes y Rejas de San Esteban en los primeros días, para seguir ruta hacia Ágreda, Fuentetoba, Ólvega, Ocenilla, Almarza y Peñalba de San Esteban. Antes de acabar el mes de noviembre también visitará Bayubas de Arriba, Navalcaballo y Los Rábanos. Y Espejón, Quintana Redonda, Valdemaluque, Quintanilla de Tres Barrios y Vadelavellano de Tera, previstos para diciembre.