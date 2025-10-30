San Esteban se presenta como "Puerta de la Ribera del Duero" con nueva imagen centrada en el vino y el patrimonio

Publicado por Sandra Guijarro San Esteban Creado: Actualizado:

San Esteban de Gormaz presentó este jueves su nueva identidad visual en un acto celebrado en el atrio del antiguo convento, hoy integrado en el restaurante del futuro hotel Convento Parador. El evento reunió a representantes municipales, provinciales y empresariales, junto al equipo creativo responsable del nuevo logotipo, encabezado por Enrique Solana, especialista en marketing con trayectoria en el grupo FIAT.

La nueva imagen se articula en torno a varios elementos simbólicos: una puerta que representa el acceso a la Ribera del Duero, una flecha que evoca el camino, una línea sinuosa que simboliza el río Duero y la letra “Z” de Gormaz como seña de identidad. El color vino, elegido como tono principal, refleja la tradición vitivinícola del municipio y su potencial como recurso endógeno.

“Para nosotros era muy importante tener algo que nos cohesione, una imagen y un logo que nos represente a todos y que nos permita tener involucrado dentro al sector estratégico de patrimonio, que es algo que va hacia arriba”, afirmó el alcalde Daniel García. “Aquí el mundo del vino es muy importante. Es tradición, es legado, son las costumbres”, añadió, subrayando que “si tenemos este recurso endógeno, era momento de potenciarlo”.

El alcalde explicó que la nueva imagen es fruto de más de un año de trabajo con profesionales de primer nivel. “Hemos creado un logotipo y un emblema. Vamos a ser la Puerta de la Ribera del Duero”, recalcó. También anunció la creación de Sarmentalia, un evento anual que recorrerá todas las fases del ciclo de la vid, desde el lloro hasta la vendimia, como hilo conductor de la programación cultural.

En cuanto al futuro hotel, cuya apertura se prevé entre noviembre y diciembre, García destacó que “va a ser un plan que nos de ese salto cualitativo y cuantitativo”, con spa, museo del vino, asadores y más de 30 habitaciones. “Tenemos 4.600 metros cuadrados dedicados al turismo, que unidos a lo que ya tenemos y lo que pueda llegar, nos va a ayudar a reflotar el turismo y atraer talento”, señaló.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, elogió el trabajo del Ayuntamiento y subrayó que “en San Esteban se está produciendo un vuelco espectacular, no solamente en la oferta turística, sino en todo el entorno social”. Destacó que “en la provincia de Soria se está produciendo un despertar, con gente que viene con ilusión, con entusiasmo renovado, y que ve que aquí se pueden hacer muchas cosas”.

Serrano defendió la necesidad de canalizar los fondos europeos hacia proyectos transformadores. “Todo esto necesita mucho dinero, pero esa corriente hay que canalizarla y llevarla a término y eso es lo que aquí se está haciendo”. También defendió la colaboración entre municipios sin “entrar en competición”. “Las personas que vienen a la Matanza del Burgo pueden parar en San Esteban. Si lo hacemos complementario, será una gran oportunidad para esta provincia”, explicó.

El alcalde detalló además el plan de acción digital y el perfil de visitantes. “Queremos que en Madrid nos identifiquen como ese destino tranquilo, cercano, con gastronomía, historia, patrimonio y naturaleza, a solo 90 minutos”. Añadió que “hemos hecho estudios a nivel internacional y tenemos viajeros de Holanda y Alemania. Nuestro objetivo es duplicar los visitantes en dos años y alcanzar los 100.000 anuales en cinco”.

El Centro Románico de Soria, cuya apertura está prevista para abril o mayo de 2026, incluirá aulas inmersivas, recreaciones en 3D de la iglesia de San Esteban y del castillo y experiencias interactivas con personajes históricos como el Cid o Alfonso VIII. “Queremos que San Esteban sea una experiencia en la que la gente pase entre 1,5 y 2 días al menos y que nos convirtamos en un referente”, concluyó el alcalde.