El pueblo de Soria que encumbra a la seta y le dedica un pregón y una sinfonía

Diversos pueblos de la provincia de Soria desarrollan durante este otoño jornadas y encuentros micológicos, con diferentes actividades. Entre todos ellos hay uno que quizá sea el más veterano, puesto que lleva organizando esta convocatoria desde hace más de 30 años. Se trata de un municipio de Pinares que encumbra a la seta y hasta le dedica, anualmente, un pregón y una sinfonía.

Navaleno vive estos días un elenco de actividades variadas en el marco del Tiempo de Setas, y en las XXXIII Jornadas Micológicas. El grueso del programa micológico de esta temporada se lleva a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre con la exposición de setas frescas en el polideportivo y la feria micológica, de alimentación y artesanía en el polideportivo durante los tres días, tal y como recoge la programación.

En estas jornadas, se podrá ver la Exposición ‘Micohabitats’ de Montes de Soria en el centro del polideportivo, así como las muestras ‘Retrato sin Rostro’, del grupo Pixel de Zaragoza; y ‘Burgos en mi mirada’, de Juan José Asensio.

En la jornada de este viernes se contará con la presencia del impulsor de la Cátedra de Micología en la Universidad de Valladolid, Juan Andrés de Oria y Rueda, quien, a partir de las 18.30 horas, hablará sobre ‘Los increíbles hongos del pinar. Contra hongos y bacterias’, en la zona de ponencias junto a la exposición de setas en el polideportivo. La ponencia estaba prevista para la tarde del sábado, pero se ha cambiado de fecha por motivos de agenda del conferenciante.

Los actos de la mañana del viernes 31 se han suspendido por coincidir con la misa funeral de Ángel Álvarez López, quien ha fallecido a los 99 años y fue el primer presidente de la Asociación Micológica de Navaleno, promotora de la iniciativa, según apunta la organización.

El sábado 1 de noviembre tendrá lugar el Pregón de la Seta, que en esta ocasión corre a cargo de Jesús de Miguel Rey, quien al frente de la Secretaría nacional de la Federación de Orientación atrae al municipio y comarca pinariega numerosos campeonatos nacionales e internacionales en esta modalidad deportiva.

A las 12.30 horas se iniciará la demostración gastronómica la pastelería micológica a cargo de Juan Carlos Lavilla, de Ágreda. A las tres de la tarde está programada la comida de socios en el restaurante El Maño. Los actos del día se cierran con la actuación musical de ‘Los Pizarros’ en el polideportivo, desde las ocho de la tarde.

El domingo 2 de noviembre se dará a conocer, a partir de las 14.30, el fallo del XXIX Concurso fotográfico sobre setas. Las fotos participantes permanecen expuestas durante el fin de semana en el polideportivo. El certamen, patrocinado por el Ayuntamiento de Navaleno, cuenta con tres premios. El primero de 300 euros, y el segundo de 150 euros. También se mantiene la novedad del pasado año con la foto realizada con la cámara del teléfono móvil, dotada con 150 euros.

Uno de los objetivos primordiales con los que nació y avanzó la Asociación Micológica de Navaleno era el de divulgar el conocimiento de las setas e inculcar a las nuevas generaciones la pasión por este recurso, cada vez más destacado en el ámbito biológico, turístico y gastronómico. De ahí, que se fomente todos los años la formación con los escolares del CRA Pinar Grande en una jornada que incluyó hace unos días una visita al Centro Micológico y paseo por el monte.