Anulado el pliego de los contadores del PERTE del agua

La Diputación provincial de Soria ha procedido a la anulación del pliego que regía la contratación de los más de 13.000 contadores que se pretenden instalar bajo el paraguas del proyecto del PERTE del agua, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado. El ya de por sí escaso margen que deja el contrato para salvar los fondos europeos se contrae un poco más por este contratiempo técnico y que, presumiblemente, será solucionado en cuestión de horas con la publicación de un nuevo pliego.

En cuanto al motivo de la anulación, en el propio documento que anuncia que decae el procedimiento se explica que se debe a «advertido error en uno de los documentos publicados y en salvaguarda de intereses de terceros». El pliego fue publicado el miércoles, 7 de enero, pasadas las 9.00 horas. Esta mañana, a las 10.17 horas se procedió a incluir una «rectificación» que afectaba al documento de ubicaciones orientativas para la instalación de contadores. En esa rectificación se eliminaba el nombre y dirección de propietarios en varios pueblos de la provincia, cuestión que había sido criticada ya en la víspera por el PSOE. Finalmente, a las 14.15 horas de esta tarde se procedía a colgar la anulación del pliego. Tal y como está explicado, una vez detectado el error se procederá a la corrección y al establecimiento de nuevos plazos.