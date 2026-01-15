La Fundación Soriactiva de Caja Rural de Soria lleva ya la transformación digital a 55 pueblos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Reducir la brecha digital entre le mundo rural y el urbano es el objetivo de los cursos formativos que la Fundación Soriactiva viene desarrollando en la provincia. Por el momento ha llegado a 55 pueblos de Soria ayudando sobre todo a personas mayores.

Facilitar que las personas que viven en el medio rural puedan desenvolverse con autonomía y seguridad en un entorno cada vez más digitalizado es el objetivo del proyecto 'Transformación digital del medio rural', impulsado por Soriactiva, fundación de Caja Rural de Soria, y aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Programa Reto Rural Digital, financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Los cursos comenzaron a impartirse a lo largo de 2025 y el proyecto afronta ahora su recta final, con un balance provisional de 55 cursos presenciales ya realizados en distintas localidades de la provincia. A través de esta iniciativa se está formando a cientos de personas del medio rural, principalmente mayores, agricultores, ganaderos y vecinos de pequeños municipios, con el objetivo de reducir la brecha digital y facilitar el acceso a servicios esenciales como la sanidad, la administración pública o la banca online.

La formación es totalmente gratuita, presencial y adaptada a las necesidades reales de los participantes. Cada curso tiene una duración de 8 horas, repartidas en dos jornadas, y combina contenidos teóricos con ejemplos prácticos y cotidianos. No es necesario disponer de ordenador, ya que únicamente se requiere un teléfono móvil o tablet y un espacio con conexión wifi. Entre los contenidos abordados se incluyen el uso básico del teléfono, llamadas y videollamadas, WhatsApp, fotografías, navegación segura por internet, compras online, Bizum y la realización de trámites administrativos habituales.

Más allá del aprendizaje tecnológico, este proyecto responde a una necesidad social de fondo. La rápida digitalización de servicios básicos ha dejado a muchas personas del medio rural, especialmente mayores, en una situación de dependencia y riesgo de aislamiento. Estos cursos contribuyen a reforzar la autonomía personal, aumentar la confianza en el uso de la tecnología y evitar que vivir en un pueblo suponga quedar al margen de servicios que hoy son mayoritariamente digitales. Además, al impartirse de forma presencial, fomentan la participación, el encuentro entre los habitantes de la localidad.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso firme de Caja Rural de Soria con el medio rural, una seña de identidad de la entidad. A través de su fundación Soriactiva, Caja Rural de Soria impulsa proyectos que promueven la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida en los pueblos, apostando por un desarrollo rural sostenible que sitúa a las personas en el centro.

Los cursos pueden ser solicitados por ayuntamientos, Entidades Locales Menores, asociaciones culturales u otras entidades interesadas que dispongan de un espacio con conexión a internet. Las solicitudes pueden realizarse en cualquier oficina de Caja Rural de Soria o a través de la Fundación Soriactiva (teléfono 975 21 27 69 o correo electrónico info@soriactiva.com). Para la realización de cada curso es necesario un mínimo de 10 participantes, y las fechas se adaptan a la disponibilidad de los interesados