San Esteban licita por un millón su plataforma web turística inteligente

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz (Soria) ha sacado a licitación la la creación de una Plataforma Inteligente Turística por el precio de casi un millón de euros, impuestos incluidos.

El proyecto, ‘Transformación Digital Integral del Turismo: Experiencia Inmersiva y Sostenible en San Esteban de Gormaz’ (TDITES), se enmarca en la convocatoria de ayudas para el despliegue de plataformas tecnológicas y soluciones digitales en los destinos de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes y cuenta con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Su presupuesto total asciende a 1.053.640,00 euros (IVA incluido), 904.865,00 euros corresponden a gasto subvencionable y 148.775,00 euros serán financiados con fondos propios municipales.

El proyecto, según se recoge en su memoria, busca impulsar un crecimiento inteligente, sostenible e innovador del turismo en San Esteban de Gormaz, poniendo en valor sus recursos y oferta turística mediante la transformación estructural del sector y el despliegue de nuevas soluciones tecnológicas.

Su ejecución dotará al municipio de una Plataforma Inteligente de Destino robusta, modular, escalable e interoperable con el Nodo Central de la Plataforma Inteligente de Destino (PID) nacional.

Incorporará tecnologías avanzadas (big data, business intelligence, e inteligencia artificial), además de implementar un Sistema de Inteligencia Turística (SIT) para la captación, gestión, análisis y procesamiento de datos procedentes de múltiples fuentes.

La nueva herramienta será una web de turismo accesible e intuitiva, que integrará un mapa 3D interactivo de la comarca elaborado mediante imágenes satelitales y modelado detallado de los emplazamientos turísticos.

Complementariamente, se valorará la incorporación de digitalizaciones 3D adicionales como la recreación del antiguo funcionamiento del sistema de comunicaciones de las atalayas y el mapa 3D de las bodegas subterráneas tradicionales de la D.O. Ribera del Duero.

Incluirá la digitalización de 15 emplazamientos turísticos mediante la instalación de cámaras con IA, terminales de reseñas y tótem, digitales interactivos y se instalarán puntos de acceso wifi en emplazamientos turísticos clave. Además , esta plataforma se conectará con fuentes de datos abiertas, como el INE, Google Cloud Platform, entre otras, para el análisis y explotación de información.

El Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz promueve este plataforma web con el objetivo de impulsar una transformación estructural de su modelo turístico mediante el uso intensivo de tecnologías digitales, datos abiertos y herramientas inteligentes.

El municipio cuenta con 18 pedanías constituye un enclave de extraordinario valor patrimonial, natural e histórico. La localidad ostenta la condición de Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico-Artístico desde 1995, por Decreto de la Junta de Castilla y León.

En el conjunto de su término municipal se ubican diez Bienes de Interés Cultural. Además del casco urbano están la manifestación de arte rupestre de La Cueva de Las Salinas, el castillo, las iglesias románicas de San Miguel Arcángel (siglo XI, considerada cuna del románico porticado castellano) y Santa María del Rivero (siglo XII), entre otros.