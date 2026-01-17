Carmelo Aunión inaugura en verso las 51ª Jornadas de la Matanza del Virrey Palafox

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

Las 51ª Jornadas de la Matanza del Virrey Palafox comenzaron este sábado en El Burgo de Osma con una amplia participación de público y el ambiente habitual de esta cita invernal, que combina tradición gastronómica, demostraciones en directo y un marcado carácter turístico. La jornada inaugural estuvo protagonizada por el pregón del periodista gastronómico Carmelo Aunión, que abrió oficialmente la edición con un texto en verso en el que ha reivindicado la identidad burgense y el valor cultural de la matanza.

Aunión, CEO de HITCOOKING GastroMagazine, inició su intervención agradeciendo “el honor de ser pregonero de esta 51ª edición” y explicó que optó por un poema porque “hablar del Burgo de Osma no es fácil” y porque quería que el público pudiera “disfrutar de la historia, del cariño, de la tradición y de la esencia de esta ciudad”. A lo largo del pregón, fue alternando referencias al paisaje invernal con alusiones al carácter comunitario del rito, recordando que “la matanza convoca al pueblo entero” y que en cada edición se repiten “viejas destrezas aprendidas de generación en generación”.

El pregonero insistió en que la matanza es un acto que trasciende lo culinario y que “no solo es carne lo que se ha entregado, es tradición, es familia y año venidero”. También dedicó parte de su intervención a la cocina soriana, enumerando productos y elaboraciones tradicionales porque “del cerdo nace todo un recetario” y destacó que se trata de una “cocina sabia que define a esta tierra”.

Aunión recordó además los más de cincuenta años de historia de las jornadas, que describió como “memoria viva”, y concluyó con un mensaje dirigido al público en el que resumió el espíritu del evento: “no son solo comer, es contar quiénes somos”, antes de cerrar con un “¡Viva El Burgo de Osma!” que fue recibido con aplausos.

Antes del pregón, la mañana había comenzado con el rito tradicional de la matanza, celebrado en las inmediaciones de la cafetería Doña Remedios. La Cabaña Real de Carreteros, una de las entidades reconocidas este año como Matanceros de Honor, ha realizado el simbólico corte del tronco, como parte del inicio oficial de la temporada matancera. El acto congregó a numerosos vecinos y visitantes, que asistieron a las primeras elaboraciones y demostraciones.

Además de la Cabaña Real de Carreteros, la organización ha nombrado Matanceros de Honor al ciclista de competiciones extremas José Luis Gómez Miranda “Selu”, conocido por su participación en pruebas de resistencia y por su labor como embajador del deporte extremo, y al exfutbolista y entrenador Toni Grande, con una amplia trayectoria en cuerpos técnicos del fútbol español.

Las Jornadas de la Matanza, que se celebran desde hace más de medio siglo, se han consolidado como uno de los principales reclamos gastronómicos del invierno en Castilla y León. La edición de 2026 se prolongará hasta el 12 de abril, con fines de semana dedicados a degustaciones, demostraciones y actividades vinculadas a la tradición matancera.