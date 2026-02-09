Las espectaculares imágenes del Chorrón de Cabrejas, la cascada que 'revive' con las borrascas

Las borrascas han hecho aflorar la cascada del Chorrón en Cabrejas del Pinar.HDS

Las lluvias y el deshielo de la nieve en Soria han dejado complicaciones en zonas de ribera y carreteras, pero también han traído algunas de las imágenes más bellas de la naturaleza. Es el caso de la cascada del Chorrón en Cabrejas del Pinar, un espectáculo efímero ahora animado por las precipitaciones.

El Chorrón de Cabrejas del Pinar nace precisamente en el bosque que da 'apellido' al este pueblo de Soria. De forma escalonada el agua va saltando de roca en roca, ahora cubiertas de musgo y vegetación. En lugar de dejar un gran salto de agua hace que serpentee mientras baja del monte en un entorno además de fácil acceso para disfrutarlo.

Las fotos, de este domingo, recogen la vitalidad de una cascada que vierte a una pequeña laguna de tonos verdes. Decenas de personas aprovechan en estos días para acercarse a disfrutar de esta joya natural que muchas veces no aparece en las guías turísticas pero que siempre gusta por su belleza y la paz que transmite.

Junto con la cascada de la Toba en Fuentetoba, la de La Fuentona en Muriel o las muchas que jalonan zonas como el término de Covaleda o Duruelo de la Sierra, protagonizan excursiones, fotos y vídeos con la cara más amable de las borrascas en Soria. Las previsiones del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y las mediciones de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) hacen que la provincia mantenga avisos y cierta inquietud ante la llegada de nuevas lluvias, pero también que estos espectáculos naturales vayan a extenderse durante las próximas semanas.