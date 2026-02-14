Heraldo-Diario de Soria

Inundaciones en Langa de Duero: imágenes desde el aire

El nivel del agua ha aumentado este sábado y el polideportivo, las piscinas y la depuradora están inundadas

Infraestructuras inundadas en el municipio ribereño

Infraestructuras inundadas en el municipio ribereñoHDS

Mario Tejedor
Soria

El Duero avanza desbocado y fuera de sus cauces en Langa de Duero y la situación es crítica para sus vecinos, que solo pueden ver la fuerza del agua acercarse peligrosamente hacia sus casas e infraestructuras.

En la estación de Gormaz, la más próxima que hay a Langa de Duero, el cauce era de 270 m³/segundo, una fuerza inusitada para lo que acostumbra.

Infraestructuras inundadas en el municipio ribereño

Infraestructuras inundadas en el municipio ribereñoHDS

