Inundaciones en Langa de Duero: imágenes desde el aire

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
14.02.2026 | 19:46
Actualizado:
14.02.2026 | 19:46
El Duero avanza desbocado y fuera de sus cauces en
Langa de Duero y la situación es crítica para sus vecinos, que solo pueden ver la fuerza del agua acercarse peligrosamente hacia sus casas e infraestructuras.
En la estación de Gormaz, la más próxima que hay a Langa de Duero, el cauce era de
270 m³/segundo, una fuerza inusitada para lo que acostumbra.
Infraestructuras inundadas en el municipio ribereño HDS
El Duero desbordado en Langa de Duero
