Inundaciones en Langa de Duero: imágenes desde el aire

Infraestructuras inundadas en el municipio ribereñoHDS

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Duero avanza desbocado y fuera de sus cauces en Langa de Duero y la situación es crítica para sus vecinos, que solo pueden ver la fuerza del agua acercarse peligrosamente hacia sus casas e infraestructuras.

En la estación de Gormaz, la más próxima que hay a Langa de Duero, el cauce era de 270 m³/segundo, una fuerza inusitada para lo que acostumbra.