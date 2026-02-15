El sector convierte la trufa en una oportunidad para Soria

Expositores que han acudido a la feria de la trufa en Abejar (Soria).Mario Tejedor

Después de 23 años la Feria de la Trufa de Soria, que se celebra en Abejar, se ha convertido en un referente nacional e internacional gracias a un sector que ha sabido convertir un producto excepcional en una oportunidad para la provincia, como así lo trasladó el presidente de la Diputación, Benito Serrano, en la apertura de esta edición que reúne a 37 expositores.

Serrano comprometió la implicación de la Diputación Provincial para seguir respaldando la celebración de este certamen que promueve junto con el Ayuntamiento de Abejar y aseguró que la unión de fuerzas «proyecta a Soria hacia el exterior».

Subrayó que la celebración de esta feria es fundamental para desestacionalizar el turismo en la provincia, al estar fijada en los meses invernales «y demuestra que en el medio rural se pueden hacer cosas que pervivan en el tiempo».

El presidente elogió el trabajo que realiza el sector de la truficultura de Soria y manifestó que «detrás de él hay trabajo, constancia e innovación y hay truficultores, empresas y cocineros que han sabido convertir un producto excepcional en una oportunidad para el territorio».

Precisamente, esta vigésimo tercera edición quiso hacer un guiño a la hostelería, uno de los pilares fundamentales para dar a conocer la trufa y su valor gastronómico. El chef Óscar García fue el encargado de abrir el certamen en el polideportivo de la localidad. En esta ocasión la distinción de la Trufa de Oro recayó en el restaurante Virrey Palafox, de El Burgo, por su larga trayectoria con la celebración de las Matanzas.

La alcaldesa, Carolina Romero, manifestó que la feria se encuentra consolidada y desde Abejar se va a seguir apostando por «el diamante negro».

Entre los responsables institucionales que asistieron al acto se encontraban Rocío Lucas, consejera de Educación en funciones y candidata del PP por Soria a las elecciones autonómicas.

Lucas indicó que la trufa es «un recurso que queremos potenciar» y comprometió la colaboración de la Junta de Castilla y León para que la trufa sea un motor de desarrollo económico y social. Lucas subrayó que es muy importante la innovación, no solo en el mundo gastronómico sino también en los montes y en los cultivos.

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Castilla y León y alcalde de Soria, Carlos Martínez, también visitó la feria . En declaraciones publicadas en redes sociales reprochó a la Junta de Castilla y León que nunca ha respaldado la celebración de este certamen.

Abogó por una «apuesta real» para la celebración de ferias como la de Abejar que dinamizan a los territorios, sobre todo en los meses de invierno, dado que son muy beneficiosas para la hotelería y el turismo. Además lamentó que la Comunidad Autónoma no cuente con un estrategia para la agroalimentación.

Subasta

La feria se desarrolla a lo largo de este fin de semana con un completo programa de actividades. Ayer el concurso de la trufa más grande y una subasta en vivo despertaron el interés de los asistentes.

Ocho truficultores optaron a llevarse el premio por presentar el ejemplar más grande. Recayó en la empresa Fruit de la Terra, de Castellón, una empresa dedicada al cultivo y comercialización de trufa fresca y de productos gourmet. El premio a la trufa más pequeña se concedió la empresa soriana Encitruf.

La subasta de lotes de trufa también congregó a numerosas personas y la primera se cerró con éxito de participación y también de pujas.

Se sacaron a la venta cuatro lotes de trufa fresca con pesos de entre dos y cuatro kilos y de diferentes tamaños y calidades. Eran ejemplares que procedían de explotaciones de Iruecha, Marazovel, Ocenilla y Berlanga de Duero, entre otras. El precio más elevado fue el que se dio a un lote por 700 euros el kilo.

El restaurante la Chistera ofreció un menú degustación ofrecido por el restaurante la Chistera.

La feria concluye hoy con la celebración del Concurso de Caza de Trufa con perros en la finca El Barranco, una de las actividades que despierta un gran interés por parte de los truficultores y de los expertos en el cultivo y la recolección. También habrá una demostración de maquinaria para el cultivo de la trufa.