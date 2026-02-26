Estos serían los palacios de los Bridgerton de Netflix si fueran de Soria

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Imagina que la alta sociedad de la Regencia londinense de Bridgerton, la serie de Netflix de la que todo el mundo habla, decidiera trasladar sus bailes, cotilleos y galanteos a las tierras castellanas, más concretamente a Soria.

La provincia ofrece un escenario sobrio y de elegancia imponente, que casa como anillo al dedo con el formato de la serie… aunque con otro atractivo. Si la ciudad de Bath nos entrega deliciosos colores pastel, muy propios de una novela romántica de época, los palacios sorianos aportarían la nobleza de la piedra arenisca, los escudos heráldicos monumentales y una historia, en esta ocasión, ligada a los grandes linajes españoles.

Y es que los palacios sorianos son bien distintos a los que podemos ver en la serie Bridgerton. Se caracterizan por la piedra de sillería, extraída de las canteras locales, escudos tallados en piedra que ocupan las partes centrales de las fachadas y ventanales protegidos por rejería de forja que permitían ver, pero no ser vistos, algo que animaba los juegos de seducción de la época.

Aquí te presentamos algunos edificios reales sorianos que podrían albergar, sin ningún problema, a los Bridgerton.

Palacio de los Condes de Gómara



Palacio de los Condes de GómaraAHPSO 15672

El máximo exponente de la arquitectura civil en la ciudad. Mandado construir por Francisco López de Río y Salcedo entre los años 1577 y 1592, el edificio representa sin lugar a dudas lo que palabra ‘Poder’ no sugiere. Su fachada es de estilo renacentista tardío y sus dimensiones nada tienen que envidiar a las residencias de los nobles en Londres. Su torre cuadrada y su galería de arcos dobles podría ser el escenario perfecto para que uno de los personajes de Bridgerton observara la llegada de los carruajes.

Palacio de la Antigua Audiencia / Capitanía



Palacio de Antigua Audiencia ProvincialTurismo Castilla y León

Un edificio del siglo XVIII, situado en plena Plaza Mayor, que destaca por su sobriedad neoclásica. El corazón de la ciudad asiste a una construcción majestuosa con una arquería inferior y un balconcorrido que son testigos mudos de siglos de historia. Tradicionalmente, ha sido el centro de la justicia y el gobierno, un escenario ideal parar recepciones formales e intrigas de la aristocracia.

Palacio de los Hurtado de Mendoza (Almazán)







Palacio de los Hurtado de Mendoza de Almazán.MARIO TEJEDOR

Nos trasladamos ahora la villa de Almazán, al Palacio de los Hurtado de Mendoza, situado sobre la muralla y asomándose al río Duero. Cuenta con una galería renacentista de una belleza excepcional. Este palacio fue residencia de los Reyes Católicos en varias ocasiones, por lo tanto, podría albergar a la Reina Carlota de los Bridgerton.

Palacio de los Castejones (Ágreda)



Las dependencias se encuentran musealizadasMONTESEGUROFOTO

Ahora nos vamos a la ‘Villa de las Tres Culturas, Ágreda. Allí, este palacio del siglo XVII destaca por su par de torres y jardín de estilo renacentista, aunque lo más impresionante del lugar es su patio interior herreriano y su escalera monumental. Los jardines del palacio, diseños de manera geométrica, se asemejan a los paseos por los jardines de Vauxhall, repletos de encuentros secretos y paseos bajo la atenta vigilancia de las siempre molestas carabinas.