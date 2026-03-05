Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Diputación de Soria ha adjudicado en 3.220.463 euros la implantación de contadores inteligentes y monitorización en tiempo real en las zonas rurales de la provincia, dentro del proceso de digitalización del ciclo integral del agua financiado PERTE del Agua. La empresa Vodafone España será la encargada de acometer esta obra que incluye unos 120 contadores.

Este contrato permitirá avanzar en el proceso de digitalización del ciclo integral del agua en más de un centenar de municipios de la provincia, incorporando sistemas de lectura remota y monitorización en tiempo real que mejorarán la eficiencia del servicio, facilitarán la detección temprana de fugas y optimizarán la gestión de los recursos hídricos.

Esta actuación está financiada con cargo a fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, lo que permitirá seguir impulsando la modernización de las infraestructuras hidráulicas en el medio rural y reforzar la sostenibilidad y la calidad del servicio prestado a los vecinos.

Por otro lado, la Diputación pone en marcha el suministro y la instalación de desfibriladores externos semiautomáticos en municipios de la provincia, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias cardíacas en el medio rural. La Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la empresa Technology 2050 S.L. el contrato por un importe total de 92.502 euros.

Dicha empresa será la encargada de dotar de estos dispositivos a 66 localidades pertenecientes a 44 municipios que han mostrado su interés, así como de impartir la formación necesaria al personal designado por los ayuntamientos para garantizar su correcto uso y mantenimiento.

Este contrato se enmarca dentro de una ayuda directa concedida por la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, destinada a financiar la adquisición e implantación de estos dispositivos médicos, reforzando así la seguridad y la atención sanitaria de proximidad en la provincia.

Por otro lado, se ha aprobado adjudicar a la empresa Grupo de Arqueología Experimental Areco el contrato para la ejecución de la actuación número 12 del PSTD Celtiberia Soriana.

Este contrato se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los Fondos Europeos, y consiste en la musealización de los yacimientos celtiberos de Las Heras, Ucero y Alto de los Casares. El contrato se adjudica por un precio total de 32.670 euros.

A la misma empresa se le adjudica el contrato para el servicio de puesta en valor yacimiento arqueológico de Ciadueña, cuyo espacio (de titularidad pública) está declarado Bien de Interés Cultural, dentro del BIC Yacimiento Celtíbero de Ciadueña. El contrato se adjudica por un precio total de 29.040 euros.

Arreglos en iglesias

En materia de turismo, la Diputación Provincial de Soria ha aprobado el convenio de colaboración con el Obispado de Osma-Soria para la conservación y rehabilitación de iglesias y edificios de valor histórico en distintos municipios de la provincia.

La institución provincial destina a este acuerdo una aportación de 150.000 euros, que se suman a los 200.000 euros comprometidos por el Obispado, permitiendo actuar en localidades como Almantiga (93.300 euros), Castejón del Campo (72.500 euros), La Quiñonería (56.000 euros) , Noviales (53.500 euros), Yanguas (130.000 euros) y La Riba de Escalote (32.404 euros).

Las intervenciones previstas incluyen actuaciones en cubiertas, torres, estructuras bajo cubierta, recalces de muros y espadañas, con el objetivo de preservar el patrimonio histórico-artístico y garantizar su adecuada conservación para las generaciones futuras.