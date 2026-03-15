¿Qué ha votado el pueblo del candidato de VOX en Soria en las elecciones autonómicas del 15-M?

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El lugar de procedencia o donde reside habitualmente un candidato de unas elecciones suele ser un factor que tiene su reflejo en el resultado. Y en esta convocatoria electoral en Castilla y León no iba a ser menos. ¿Qué ha votado el pueblo del cabeza de lista por VOX en Soria? Villasayas es un pequeño pueblo de la comarca de Almazán, donde es alcalde Miguel Contreras, ahora cabeza de candidatura del partido de Abascal. Contreras, agricultor y empresario, ha barrido en su pueblo, con el 44,18% de los sufragios y un total de 19 de los 43 emitidos.

El censo estaba formado por 52 electores, que han votado también al PP (9); Soya Ya (8); PSOE (5) y Podemos (1).

La candidatura ganadora ha aumentado distancias con el PP, con el que empató en votos en la anterior convocatoria para Cortes de Castilla y León, en 2022, con 9 sufragios. El partido ganador en aquellas elecciones fue Soria Ya.

Otros pueblos en que ha ganado VOX han sido Adradas, Torrubia de Soria y Fuentes de Magaña.