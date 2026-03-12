El secreto de la caza de la trufa en Soria: así trabajan los perros buscadores

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Uno de los tesoros gastronómicos en Soria es, sin duda, la trufa negra (Tuber melanosporum), un hongo que se oculta bajo la tierra, y más concretamente en encinares y robledales. El aliado inseparable del recolector de la trufa negra es el perro trufero, que revela su secreto con un olfato prodigioso y un adiestramiento meticuloso.

Razas ideales para perros truferos

Una de las razas predilectas para la recolección de la trufa, un alimento, por cierto, muy apreciado en Japón, es el Lagotto Romagnolo, originaria de Italia y criada para esta tarea debido a su agudo olfato y un pelaje muy resistente al crudo invierno, muy típico de Soria.

Otras razas populares son el Labrador Retriever, por su inteligencia; el Perro de Agua Español, ya que se mueve con mucha soltura por los terrenos abruptos en Soria; y el Springer Spaniel o Braco Alemán, perros con una gran capacidad de concentración y enorme energía. No hay razas exclusivas para la recogida de la trufa negra: simplemente se priorizan aquellas que son tranquilas y sociables para que no dañen las trufas al excavar en la tierra para retirarlas.

¿Cómo encuentran estos perros las trufas?

Al tener un olfato tan fino, estos perros detectan el aroma terroso y picante que emiten las trufas ya maduras, incluso si están situadas a varios centímetros bajo la tierra. En Soria, estos perros olfatean el suelo cerca de las raíces de árboles como encinas y robles; posteriormente, marcan la zona rascando suavemente, o emitiendo algunos ladridos, esperando que el humano extraiga de manera natural el hongo. Este método sostenible ha reemplazado el uso de cerdos, ya que estos se comían las trufas.

Adiestramiento paso a paso y cuidados esenciales

El entrenamiento de estos perros comienza desde cachorros, asociando el olor de la trufa —o el del su aceite— con recompensas como premios, golosinas o juegos. Se esconde una pelota impregnada en el olor y se entierra; progresivamente, la pelota se va sustituyendo por trufas reales en plantaciones.

Existen eventos como la Feria de Abejar en la que los perros demuestran sus habilidades truferas, encontrando piezas en cuestión de segundos. Es clave, en este tipo de adiestramientos, el refuerzo positivo. Para 2026 se espera un nuevo Concurso-Demostración de Caza de Trufa con Perros, que se suele celebrar en domingo y en el que participan perros de toda España. Los premios corresponden a categorías como ‘¿Quién encuentra más trufas?’, ‘La trufa más grande’ o ‘La búsqueda más rápida’.

Este tipo de perros requiere chequeos veterinarios regulares, desparasitación interna y externa y protección de las patas contra terrenos ásperos. Están adaptados al frío soriano y necesitan ejercicio diario, controlado por edad y, claro, un merecido descanso luego. La normativa en Castilla y León exige bienestar, con seguros y manejo sanitario.