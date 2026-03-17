El vicepresidente de la Diputación de Soria asegura que la presidenta de la CHD se "burla" de los sorianos

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El vicepresidente de la Diputación, José Antonio de Miguel, manifestó ayer que la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, por la fotografía que publicó en sus redes sociales, con un gesto en el que muestra una copa de vino, con el anagrama de la Diputación.

Esta publicación se conoció un día después de que los diputados populares y de Vox solicitasen la reprobación, en el pleno, para la presidenta de la CHD por la gestión del desembalse de la Cuerda del Pozo durante las borrascas de febrero que generó importantes daños en numerosos pueblos a causa de las inundaciones.

Tras la publicación de la fotografía de Lafuente en sus redes sociales, los diputados del PP han interpretado que se «burla» de los sorianos y en especial de aquellos que sufrieron las inundaciones.

Por ello De Miguel pidió ayer su dimisión por una imagen que calificó de «inadecuada» y aseguró que se trata de un «gesto feo», a la vez que subrayó que el desembalse esos días fue un «despropósito».

Desde el PP se reitera la petición de la dimisión inmediata de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero y exigió una «disculpa pública, por este acto tan innecesario como ofensivo para toda nuestros vecinos afectados».