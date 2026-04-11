La Diputación de Soria ejecuta el 52% de los 142 millones del Presupuesto de 2025

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Soria ejecutó el 52% del Presupuesto de 2025 que se redujo hasta el 32% en el capítulo de inversiones. La Institución mejoró en tres puntos las cifras correspondientes a la anualidad de 2024, pero para la oposición son insuficientes y solicitaron al equipo de Gobierno medidas de corrección a la hora de elaborar los Presupuestos anuales para evitar este desfase.

El informe técnico de la liquidación presupuestaria correspondiente al año pasado cuenta dio un resultado ajustado de 34,4 millones de euros y unos remanentes para gastos generales de 67 millones de euros. El Presupuesto alcanzó los 142,5 millones.

A los 77,7 millones actuales se sumaron 64,8 millones de tres modificaciones de crédito, «una cifra récord» , a juicio del presidente, Benito Serrano, que se dedicó a reforzar proyectos y servicios, como la atención domiciliaria, las obras en carreteras y en la oficina de la despoblación, entre otras.

A los grupos de la oposición no les convencieron las explicaciones de Serrano en el debate plenario de este punto del orden del día que, a pesar de ser una dación de cuenta, todos los años se debate.

La oposición afeó al equipo de Gobierno la «bajísima» ejecución presupuestaria que «ponen en tela de juicio la capacidad de gestión». La portavoz socialista, Esther Pérez, expuso que el resultado del ejercicio, en el que se han dejado de gastar 68,8 millones de euros, «refleja una gestión lenta, ineficaz e ineficiente». La socialista volvió a echar en cara a los populares «su falta de trabajo» e hizo hincapié en la escasa cifra que corresponde a las inversiones.

El diputado de Vox, Eduardo Álvarez, coincidió en que estas cifras ponen de manifiesto una mala gestión y habló, incluso, de «parálisis permanente».

Fue muy crítico con el PP por «engordar» año tras año los remanentes «y guardarlos en el cajón para cumplir con la regla de gasto», en lugar de invertirlos en las necesidades de los sorianos, «sus Presupuesto», indicó «son una estafa democrática y muestran su incapacidad de gestión», matizó.

Benito Serrano se defendió de las críticas de los grupos políticos. En primer lugar dejó claro que a lo largo de 2025 ha aumentado el número de partidas, sobre todo por los proyectos de fondos europeos y rechazó que el dinero hubiese estado parado.

En parte, justificó es baja ejecución pero aclaró que muchas de las partidas que no estaban a 31 de diciembre a finales de marzo de este año sí lo están.

Modificación de crédito

Por otra parte, el pleno aprobó, con la abstención del PSOE, una modificación de crédito para el ejercicio 2026, por un importe total de 24.469.280 euros.

La modificación se financia en su mayor parte con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, que aporta más de 22,1 millones de euros, a los que se suman 1,89 millones procedentes de nuevos ingresos y 396.175 euros mediante bajas por anulación.

Con esta operación, el presupuesto provincial, inicialmente fijado en 94,8 millones de euros, supera los 120 millones, consolidándose como el más elevado de la historia de la institución.

El grupo socialista justificó su abstención por coherencia con su voto al Presupuesto que también fue de abstención porque no se incluyeron propuestas del PSOE.

Entre las inversiones el presidente de la Diputación, Benito Serrano, destacó la incorporación de 7 millones de euros para completar el Plan de Carreteras 2026.

Por otra parte, se aprobó, por unanimidad, la modificación del contrato de servicios consistentes en la recogida, transporte y entrega a CTR o gestores autorizados de residuos domésticos generados en el ámbito de la provincia de Soria.

El vicepresidente, José Antonio de Miguel, destacó que se ha llevado a cabo largas negociaciones con la empresa adjudicataria, gracias a las cuales se va a poder mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de Valoriza y se incorporarán al servicio provincial de recogida a 22 pueblos de la comarca de Gómara. De Miguel anunció que la Diputación valora la prórroga con la empresa hasta el año 2028.

Por último, el pleno dio el visto bueno, también por unanimidad, a la cesión de uso del edificio del antiguo Hospital San Agustín al Ayuntamiento de El Burgo de Osma hasta el año 2076. Responde así a una petición que ha formulado el Ayuntamiento porque quiere acceder a una subvención programa 2% cultural.