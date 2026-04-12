El Palacio de los Marqueses de Berlanga acogerá "un ambicioso" centro de exposiciones

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Después de siglos de espera el Palacio de los Marqueses de Berlanga toma forma y se asemeja al edificio inicial antes de que fuese incendiado por las tropas napoleónicas. La reconstrucción le otorgará al inmueble el esplendor que tuvo en el territorio desde su construcción en el siglo XIV.

Las obras, ejecutadas en dos fases, avanzan dentro de los plazos previstos. Una vez que concluyan, el Ayuntamiento quiere convertirlo en un centro para exposiciones, bien temporales o permanentes, como así avanzó el alcalde, Enrique Rubio, quien explicó que ha iniciado conversaciones con fundaciones y entidades del ámbito cultural para captar las primeras.

«El proyecto es ambicioso, no se trata de un museo etnográfico», puntualizó el alcalde, porque el objetivo es contar con exposiciones nacionales o regionales que puedan ser un revulsivo para el turismo en la población, dado que Berlanga se encuentra ya, gracias a su patrimonio, entre la poblaciones más turísticas de la provincia.

La reconstrucción del Palacio de los Marqueses de Berlanga se ejecuta en dos fases, con una inversión total de dos millones de euros.

La primera, con un millón de presupuesto, es la que ya ha arrancado y la que permite darle forma al edificio, del que solo se había conservado la fachada y las torres laterales.

Esta fase en la que se han levantado los forjados y el cerramiento se acomete en el marco del Plan Turístico en Destino, Renacere, dotado con fondos europeos que gestiona el ayuntamiento berlangués.

En la actualidad, las obras que ya son visibles han permitido recuperar los niveles del palacio original. Junto a la torre norte se organizará una caja de servicios donde se ubicarán, en planta baja y primera, los aseos. Los acabados serán mayoritariamente de madera, dejando la piedra vista en muros.

La Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura del Ministerio de la Vivienda adjudicó el pasado jueves a la empresa Trycsa por un millón de euros.

Se trata de la segunda fase de las obras en el palacio berlangués que se costeará con fondos del Gobierno. En esta fase se va a restituir y consolidar el volumen arquitectónico entre la torre Norte y el zaguán, así como la restauración de la fachada y la protección de los elementos más frágiles. El proyecto, que actuará en una extensión de 395 metros cuadrados, incluye la consolidación estructural y nuevas excavaciones para documentar la planta original.

El Palacio de los Marqueses de Berlanga es uno de los edificios más destacados del conjunto patrimonial de la localidad, pero hasta ahora se encontraba prácticamente derruido y salvo la fachada, solo quedaba documentación histórica que ha permitido conocer la envergadura del Palacio.

Con los dos proyectos de obra en marcha se podrá contar con un edificio «funcional», manifestó el alcalde, pero todavía quedaría actuaciones en el patio, el claustro y el palacio viejo.

La recuperación del mismo es la actuación más destacada del Plan Turístico Renacere que enfila la recta final en Berlanga y que estará ejecutado en los próximos meses, según confirmó el alcalde y se cumplirán los plazos previstos.

Todas las actuaciones están en marcha, algunas acabadas, otras en ejecución y el resto licitado. Un plan en el que se invertirá en su conjunto 1,5 millones de euros con el objetivo de transformar Berlanga para que sea un destino turístico sostenible.

Las actuaciones relacionadas con la digitalización se encuentran acabadas que han permitido desarrollar una plataforma web y una marca turística para facilitar la promoción del municipio.

En la actualidad, se trabaja en las líneas de transición verde con las que se recuperan caminos naturales para convertirlos en rutas senderistas, que se van a acondicionar y señalizar.

Se trata del Camino de Paredes Alba y del viejo camino entre Berlanga y Andaluz.