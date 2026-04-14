El presidente de la Diputación de Soria pide a El Burgo y Ágreda colaboración con las residencias

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, solicita a los ayuntamientos de Ágreda y El Burgo de Osma que colaboren en el mantenimiento de los edificios que son propiedad de la Diputación en ambas localidades y por los que ingresan anualmente una jugosa cantidad económica en concepto de pago del Impuesto del Bienes e Inmuebles (IBI).

Plantea que los dos municipios, que albergan las residencias de ancianos gestionadas por la Diputación, habiliten una partida económica, similar a la que paga la Diputación en IBI, destinada a mejoras.

«Yo sé que el IBI no nos lo pueden perdonar, pero lo que pedimos es que está cantidad revierta de alguna manera en esos inmuebles», puntualizó.

Los inmuebles propiedad de la Diputación a los que se refirió Serrano son las dos residencias de ancianos de Ágreda, la Sor María Jesús (sin actividad en este momento) y Nuestra Señora de los Milagros, por las que abona al año 15.880 euros en efectivo en concepto de IBI.

En El Burgo de Osma se trata de la residencia de ancianos San José, el centro cultural San Agustín y un tercer inmueble por el que la Diputación paga al Ayuntamiento 17.531 euros anuales. En total 33.411 euros en patrimonio de esos municipios.

Serrano recordó que la Diputación realiza una importante inversión en los dos municipios, sobre todo en las residencias porque, aparte del pago de impuestos también son un importante motor económico y de empleo para la localidad que «paga toda la provincia», dijo.

«Lo que queremos es que con ese dinero colaboren en mejoras de los edificios, porque al final ese dinero lo estamos pagando con el dinero de todos los vecinos pues deberían tener una partida con ese dinero destinadas a mejoras del patrimonio de la Diputación», explicó.

Serrano reitera una petición que ya formuló a los regidores municipales en 2020 y de la que no obtuvo respuesta por parte de los regidores municipales, por lo que ayer la volvió a hacer extensiva a los alcaldes, en declaraciones a los periodistas.

Serrano recordó esta propuesta a tenor del conflicto abierto con el Ayuntamiento de Ágreda ante la cesión del inmueble de la vieja residencia de Sor María Jesús, propiedad de la Diputación, en el que el Consistorio persigue desde hace años una rehabilitación para albergar un centro intergeneracional.

El Ayuntamiento agredeño ha aprobado en un pleno solicitar la cesión con unas condiciones que no son bien vistas por el equipo de Gobierno de la Diputación que, las contrapone con las que ha aprobado para el centro San Agustín de El Burgo, solicitadas por el Ayuntamiento. Este segundo es el modelo que agrada a Serrano y es el que puso como ejemplo de camino a seguir, reiteró Serrano de nuevo ayer, después de dejarlo claro en el pasado pleno.