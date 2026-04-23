El pueblo de Soria que debe su nombre a un río de la cuenca del Ebro y que tiene un importante pasado musulmán

Arcos de Jalón está ubicada al sureste de la provincia de Soria y guarda un importante pasado musulmánMario Tejedor

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

A camino entre Zaragoza y Guadalajara en el valle del río Jalón y el sureste de la provincia de Soria se encuentra Arcos de Jalón, localizada en las faldas de la meseta la sierra Ministra y en el valle del río Jalón que le da nombre a este pueblo de Castilla y León pero que mira a Aragón y a Castilla La Mancha.

Esta localidad, que tuvo sus años dorados con el desarrollo del ferrocarril, a finales del siglo XIX, que le convirtió en un importante nudo de comunicación. En la actualidad cuenta con 1.530 habitantes y pone en valor su buena localización geográfica para recuperar la cifras de población.

Le debe su nombre a su ubicación a orillas del río Jalón y a la herencia histórica de sus antiguas fortificaciones, arcos, murallas, castillos antiguos, no en vano en la localidad permanecen los restos del antiguo castillo, construido en el siglo XIV sobre los restos de la fortificación musulmana. No es el único en la zona, dentro del municipio se encuentran los castillos de Somaén y Chaorna y los torreones de Chaorna y Aguilar de Montuenga.

Arcos tuvo especial relevancia durante la dominación musulmana, de la que ha quedado el trazado urbano y el cultivo agrícola en la comarca. Fue una localización estratégica en las disputas territoriales entre Castilla y Aragón durante la Edad Media, como así lo atestigua la historia y desde entonces se ha mantenido a lo largo de los siglos.

Durante el periodo romano estuvo en la calzada que unía Caesaraugusta (Zaragoza) y Complutum (Alcalá de Henares), siempre ha sido tierra de paso que atravesó el Cid Campeador en su camino del destierro hacia Valencia.

El gentilicio para sus habitantes, 'arcobrigenses' guarda una curiosa relación histórica que nada tiene que ver con la población actual sino más bien con la antigua ciudad celtíbera romana de Arcóbriga, localizada en el municipio de Monreal de Ariza (Zaragoza).

Arcos de Jalón además de ser un pueblo también es un municipio y es el de mayor extensión de Castilla y León con 457 kilómetros cuadrados, supera el doble de tamaño de la capital, que es Valladolid. A ello ayuda las 12 pedanías que lo conforman, pequeñas localidades que perdieron su ayuntamiento propio en los años 80.

En la actualidad mira al futuro con la confianza de que es un municipio que cuenta con una localización geográfica estratégica para el asentamiento de industria, para ello posee un polígono industrial, 'La Malita', ubicado cerca de la autovía A-2, pero también ha comenzado a explorar otras posibilidades, como plantaciones de olivos y encinas truferas.

La empresa Olivo de Soria, produce desde hace varias campañas, aceite de oliva virgen extra en una explotación de 10 hectáreas que ha logrado implantarse poco a poco en el mercado.

A lo largo de los siglos, Arcos ha evolucionado y ha crecido manteniendo su historia, sus tradiciones y fiestas, como la de la Matanza o las patronales de Cristo en septiembre y también guardando señas de identidad que la han hecho singular gracias a sus emprendedores, como los turrones y los dulces artesanos que elabora la firma de 'El Abuelo José Luis'.