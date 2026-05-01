San Esteban de Gormaz celebra el Día de la Concordia con la participación de las 32 localidades hermanadas

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

San Esteban de Gormaz volvió a vivir este 1 de mayo el Día de la Concordia, una de las celebraciones más arraigadas de la comarca y simboliza cada año a las 32 localidades que integran la Concordia del Santísimo Cristo de la Buena Dicha y de la Virgen del Rivero. La jornada, que hunde sus raíces en tradiciones documentadas desde el siglo XVIII, volvió a destacar por la participación vecinal y el carácter simbólico del encuentro.

Desde primera hora de la mañana comenzaron a llegar a la localidad los representantes de los pueblos, acompañados por sus estandartes, cruces parroquiales, alcaldes y sacerdotes, cumpliendo con el protocolo histórico que define esta romería. La comitiva recorrió las calles hasta la iglesia de Santa María del Rivero, donde se celebró el acto religioso central de la jornada de romería.

Romería del Rivero en San Esteban.SANDRA GUIJARRO

Tras la ceremonia, los asistentes se desplazaron en procesión hacia la parroquia de San Esteban Protomártir, en un recorrido que simboliza la unión entre los templos que custodian las imágenes de devoción compartida. El ambiente festivo, marcado por la presencia de familias, peñas y vecinos de todas las edades, reforzó el carácter comunitario de esta cita anual.

El Día de la Concordia se ha consolidado como un espacio de encuentro que trasciende lo religioso para convertirse en un símbolo de identidad comarcal, manteniendo vivas tradiciones que han pasado de generación en generación. La participación de los pueblos, muchos de ellos con apenas unos pocos habitantes, subraya la importancia de preservar estos vínculos histórico