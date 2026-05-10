Un incendio nocturno afecta a una vivienda habitada en un pueblo de Soria

Los bomberos intervienen en el incendio de una vivienda en La Hinojosa.HDS

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Un incendio nocturno dejó gravemente afectada a una vivienda habitada en un pequeño pueblo de Soria, La Hinojosa, perteneciente al Ayuntamiento de Espeja de San Marcelino. Los ocupantes resultaron ilesos, pero la situación obligó a movilizar numerosos medios sobre todo de los bomberos de la Diputación de Soria.

En incendio se declaró en la tarde-noche de este pasado sábado. El fuego afectó a la primera planta y tejado de una vivienda que en ese momento estaba habitada y cuyos ocupantes resultaron ilesos. En las labores de extinción participaron cuatro vehículos de la zona Ribera del servicio provincial de incendios, dos del parque de El Burgo de Osma y uno del parque de San Leonardo de Yagüe, con un total de cinco bomberos profesionales y un operario municipal de San Leonardo

Labores de extinción del incendio en una vivienda de La Hinojosa.HDS

También estuvo una patrulla de la Guardia Civil de Vinuesa. A la llegada de los equipos de extinción, varios vecinos participaban con mangueras en las tareas de extinción. A la 1.43 horas, las dotaciones de bomberos se retiraban del lugar del siniestro.

Se baraja la posibilidad de que el fuego pudo originarse por el calor desprendido del tubo de la chimenea, según señalan fuentes de la Diputación Provincial de Soria.