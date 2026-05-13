Tecnología del siglo XXI para la Villa Romana de Las Cuevas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Villa Romana de Las Cuevas de Soria recibirá trabajos de eficiencia energética para adecuarla al siglo XXI, mejorando además las condiciones de visita de este enclave histórico. Ya se ha dado un nuevo paso adelante con la contratación de los trabajos.

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado este miércoles la formalización del contrato para la reforma de la instalación de climatización y cerramientos de la Villa Romana La Dehesa, en Las Cuevas de Soria, una actuación destinada a mejorar la eficiencia energética del edificio y las condiciones de visita de uno de los principales recursos patrimoniales de la provincia.

El contrato, adjudicado a la empresa Climarfrica 2013 S.L., alcanza un importe de 410.258 euros. La formalización se produjo el 11 de mayo y el contrato entró en vigor el día 12. El plazo máximo de ejecución es de tres meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo.

La Diputación es la entidad beneficiaria de la subvención del Gobierno de España dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Celtiberia Soriana. La actuación se financia íntegramente mediante fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el Componente 14, Inversión 1, la línea orientada a la modernización y sostenibilidad de los destinos turísticos.

La intervención se centra en dos ámbitos principales: la renovación de la instalación de climatización y la mejora de la envolvente térmica del museo. Este último concepto se refiere al conjunto de elementos que separan el interior del edificio del exterior, como fachadas, cubiertas, forjados, carpinterías y acristalamientos. Su mejora reduce las pérdidas de calor en invierno y la entrada de calor en verano.

El proyecto prevé actuar sobre cubiertas, cerramientos y huecos del edificio para disminuir la demanda anual de calefacción y refrigeración. También busca mejorar el rendimiento de las instalaciones térmicas, reducir las emisiones de dióxido de carbono, limitar el riesgo de condensaciones y aumentar la durabilidad de los elementos constructivos.

La obra forma parte de la estrategia del PSTD Celtiberia Soriana, que persigue modernizar recursos turísticos, mejorar su sostenibilidad y favorecer una visita de mayor calidad en enclaves de especial valor histórico, arqueológico y cultural. En este caso, la actuación incide en un espacio que combina yacimiento arqueológico, museo, actividad divulgativa y programación cultural. Este PSTD cuenta con una financiación del Gobierno de España de 3.610.388 euros.

La Villa Romana La Dehesa, de época romana, se integra en el modelo de explotación rural propio del territorio hispanorromano. En el enclave destacan varios mosaicos geométricos de notable calidad artística, elaborados a partir de piezas de distintos colores, que reflejan la riqueza del edificio original.