El espectacular mosaico de un pueblo de Soria que se puede ver en el Museo Arqueológico Nacional

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La villa romana 'Magna Mater' de Las Cuevas de Soria se ha erigido en los últimos años como una visita imprescindible para entender el mundo romano en Soria. No obstante no todas sus joyas están en la comarca del Izana. El Museo Arqueológico Nacional (MAN) luce un excelente mosaico en una de sus paredes traído desde tierras sorianas. Espectacular por calidad, pero también por sus más de 21,5 metros cuadrados de inmaculadas teselas que cuelgan de una de las paredes del centro.

El mosaico fue depositado el 2 de octubre de 1944, mucho antes del trabajo de recuperación y puesta en valor del yacimiento realizada por la Diputación. En la ficha que lo ilustra se habla de un "mosaico geométrico con anagrama" del siglo IV aunque la ficha ampliada ya en la web del museo lo precisa entre los años 326 a 375, por lo que podría estar cumpliendo ahora sus primeros 1.700 años.

Mosaico de la villa romana de Cuevas de Soria colgado en el MAN.A.C.

"Pertenece al triclinio de una lujosa y espléndida villa, que contaba con veinte habitaciones pavimentadas con mosaicos. Su propietario, miembro de la aristocracia rural, deja constancia de su nombre en el anagrama situado en el centro del mosaico. Fue realizado por musivarios, con sus cartones, del norte de África", explica el cartel enlazando esta pieza con tierras lejanas.

En la ficha museística se describe que "el esquema general de este pavimento, que perteneció al triclinium, es, en la parte superior e inferior, el de meandros de esvásticas enlazadas y hexágonos. Todo ello realzado con línea de cable. Un gran cuadrado formado por trenza de cuatro vueltas acoge el panel central que contiene, entre otras figuras geométricas, triángulos en los cuatro lados, cuadrado, círculo, estrella de ocho puntas y octógono" en el que figura el anagrama.

"Los motivos decorativos son principalmente trenzados, simples y cuádruples. Cuatro cantharoi, de los que parten tallos ondulantes que forman roleos en las esquinas, ocupan los vértices del gran cuadrado. Junto al círculo mayor, hay cuatro palmetas estilizadas que se adornan con finos tallos terminados en volutas. El octógono que inscribe al motivo central está rellenado con una línea de Aredans en perspectiva. Dentro de él se realizó un tondo de guirnalda que acoge el anagrama, dentro de cuyos trazos se guarda, posiblemente, el nombre del propietario de la villa". Generalmente se atribuye a los Irrico, familia que pertenecería a la nobleza utilizando la villa como centro agrícola.

También se destacan los tonos ocres de forma casi uniforme. "El tema de las esvásticas en las producciones musivas comienza a utilizarse en Pompeya y se extiende ampliamente durante el siglo I por todo el Imperio. Las composiciones geométricas son frecuentemente empleadas en el siglo III y durante el IV en domus y villae romanas".

No es el único mosaico romano de la villa romana de Las Cuevas de Soria custodiado por el MAN, aunque sí el visible al público en general. En los fondos se suma también otro mosaico, este de 'apenas' 18,5 metros cuadrados. Esta segunda pieza "corresponde a la zona de las termas de la casa, concretamente al 'apodyterium'. Éste tenía calefacción de 'hypocaustum', como las estancias que se situaban a su izquierda, comunicadas por una pequeña puerta, que se acusa en este mosaico, y por dos pequeños pedestales prismáticos de fábrica, que también podemos ver en el pavimento y que pudieron ser el apoyo de columnas decorativas".

El mosaico tiene tres partes o sectores ornamentales, el vestíbulo, que es la zona más amplia, el umbral y una estancia o posible dormitorio, trazado como un rectángulo enmarcado por una línea de cable contiene imbricaciones en color rojo, negro, blanco y amarillo. "El diseño de octógonos fue uno de los más utilizados en los pavimentos romanos durante el Alto y Bajo Imperio. A comienzos del siglo IV es de uso general entre los mosaistas norteafricanos en cuyos esquemas se inspira éste mosaico."