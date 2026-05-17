San Esteban revive el origen del parlamentarismo europeo con una multitudinaria recreación de las Cortes de 1187

Publicado por Sandra Guijarro San Esteban Creado: Actualizado:

San Esteban de Gormaz volvió este sábado al siglo XII con la recreación de las Cortes de Castilla de 1187, un acontecimiento que convirtió a la villa en uno de los principales antecedentes del parlamentarismo europeo. La Plaza Mayor, completamente abarrotada de público, fue el escenario de esta puesta en escena que comenzó a las 21.30 horas y que contó con la presencia del presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, así como del alcalde de Langa de Duero, Iván Andrés, y del alcalde de Berlanga de Duero, Enrique Rubio, junto a representantes del Ayuntamiento sanestebeño.

El acto se abrió con la intervención de un juglar, que introdujo al público en el contexto histórico de la Curia Regia convocada por Alfonso VIII. A continuación, los integrantes de la Coral Villa de San Esteban y de la Banda Municipal interpretaron varias piezas de música medieval documentadas, aportando una ambientación sonora que reforzó el carácter histórico de la representación.

Más de un centenar de vecinos y vecinas dieron vida a los personajes de la época, tras meses de preparación y confección artesanal del vestuario. Desde septiembre, decenas de mujeres del municipio han trabajado en la elaboración de los trajes, cosidos a mano para garantizar la fidelidad histórica y la calidad estética de la recreación. Su esfuerzo, junto al de quienes han participado en la escenografía y el atrezzo, fue reconocido públicamente por el Ayuntamiento.

La representación evocó la asamblea celebrada en San Esteban de Gormaz en 1187, documentada en un texto emitido por Alfonso VIII el 21 de mayo de ese mismo año. En aquella Curia se abordó un asunto de enorme trascendencia política: el matrimonio de la infanta Berenguela, heredera al trono con apenas ocho años, con Conrado de Hohenstaufen, hijo del emperador Federico I Barbarroja.

La posibilidad de que Castilla pudiera tener un futuro rey extranjero llevó al monarca a buscar el respaldo de las principales ciudades del reino, lo que explica la presencia de representantes urbanos junto a nobles y altos dignatarios eclesiásticos. Documentos posteriores, como el Tratado de Seligenstadt de 1188, corroboran esta participación y permiten considerar aquella reunión como un antecedente directo de las Cortes castellanas.

La actividad forma parte del proyecto cultural San Esteban de Gormaz, 1187, impulsado por el Ayuntamiento con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Soria. La iniciativa aspira a consolidarse como una cita anual que ponga en valor el patrimonio histórico y político del municipio, reforzando su papel como una de las cunas del parlamentarismo europeo.