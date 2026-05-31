La romería de la Virgen de Inodejo reúne a más de 30 pueblos

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

Las campanas del santuario volvieron a sonar esta mañana para acoger un encuentro que trasciende lo religioso y se convierte en un símbolo de unión vecinal. Más de una treintena de localidades sorianas acudieron a la llamada de la Virgen de Inodejo en una jornada marcada por la emoción, los reencuentros y los trajes típicos. Las imágenes de este resumen visual capturan la esencia de una romería histórica.