La romería de la Virgen de Inodejo reúne a más de 30 pueblos

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo. MonteseguroFoto
Romería de la Virgen de Inodejo
Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo. MonteseguroFoto
Romería de la Virgen de Inodejo
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