Heraldo-Diario de Soria

La romería de la Virgen de Inodejo reúne a más de 30 pueblos

Centenas de fieles de toda la provincia se dieron cita esta mañana en el santuario para renovar una de las señas de identidad más arraigadas de la comarca

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

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Las campanas del santuario volvieron a sonar esta mañana para acoger un encuentro que trasciende lo religioso y se convierte en un símbolo de unión vecinal. Más de una treintena de localidades sorianas acudieron a la llamada de la Virgen de Inodejo en una jornada marcada por la emoción, los reencuentros y los trajes típicos. Las imágenes de este resumen visual capturan la esencia de una romería histórica.

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.MonteseguroFoto

Romería de la Virgen de Inodejo

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.MonteseguroFoto

Romería de la Virgen de Inodejo

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.MonteseguroFoto

Romería de la Virgen de Inodejo

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.MonteseguroFoto

Romería de la Virgen de Inodejo

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.MonteseguroFoto

Romería de la Virgen de Inodejo

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.MonteseguroFoto

Romería de la Virgen de Inodejo

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Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.MonteseguroFoto

Romería de la Virgen de Inodejo

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.MonteseguroFoto

Romería de la Virgen de Inodejo

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.MonteseguroFoto

Romería de la Virgen de Inodejo

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.MonteseguroFoto

Romería de la Virgen de Inodejo

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.MonteseguroFoto

Romería de la Virgen de Inodejo

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.

Fieles y pendones de más de 30 pueblos sorianos se reúnen en la ermita de Inodejo.MonteseguroFoto

Romería de la Virgen de Inodejo

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Romería de la Virgen de Inodejo

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Romería de la Virgen de Inodejo

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