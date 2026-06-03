La Diputación de Soria inyecta 79.500 euros más a la Oficina contra la Despoblación

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La Plataforma de la Contratación publicó este martes el acuerdo aprobado por la Diputación Provincial de la modificación del contrato de la obra de adecuación del local que albergará las instalaciones de la Oficina de Innovación Contra la Despoblación (OID). Un modificado que supone «un aumento del plazo de ejecución de dos meses, así como un gasto adicional de 79.515,57 euros». De esta forma, la ejecución de las obras, tal y como indican fuentes provinciales, se prorrogan hasta finales de junio ya que deberían haber concluido el 30 de abril.

Y es que, tras el análisis realizado por el técnico responsable de las actuaciones que se están ejecutando para la puesta en marcha de estas dependencias, se ha detectado la necesidad de incorporar una nueva actuación consistente en la instalación de una plataforma elevadora para unir las dos plantas del edificio, lo que ha motivado un incremento tanto del presupuesto como del plazo de ejecución de las obras, según reza en la Junta de Gobierno en la que se trató este asunto.

Por este motivo, «se aprueba una ampliación de dos meses en el plazo de ejecución del contrato, que pasa a ser de ocho meses en total». Asimismo, «se da luz verde a un incremento presupuestario de 79.515 euros para la ejecución de las obras por parte de la empresa adjudicataria, Europea de Viviendas Duero Soria». De este modo, «el presupuesto global de la actuación asciende finalmente a 647.884 euros» al sumar el montante de la modificación.

Las instalaciones, ubicadas en la calle Fuentes, a escasos metros del Palacio Provincial, cuentan con una superficie de más de 1.700 metros cuadrados, divididos en dos alturas y que en la actualidad se encuentra diáfanas. En este amplio local se ubicará la Oficina contra la Despoblación a través de la cual la Diputación de Soria gestiona la mayoría de los proyectos conseguidos y financiados por Fondos Europeos y también el personal adjunto al departamento del Reto Demográfico.

El objetivo principal de esta actuación es reorganizar y ampliar los departamentos provinciales para dar cabida a todos los trabajadores, solventando así las limitaciones actuales. Esta reorganización responde al crecimiento de servicios que presta la Diputación en toda la provincia, destacando, entre otros, el trabajo del departamento dedicado a la gestión de proyectos financiados por los proyectos conseguidos provenientes de fondos europeos.