Segundo intento de Almazán de licitar el ciclo del agua por 25,3 millones de euros

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Almazán ha licitado de nuevo el contrato para la concesión del servicio del ciclo integral del agua del municipio de Almazán que asciende a 25,3 millones de euros (IVA incluido) para los próximos 25 años. Los interesados pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 7 de julio a las 23.59 horas fijándose el 4 de agosto para la apertura de la oferta económica.

Es la segunda vez que el Consistorio adnamantino intenta licitar este contrato. La primera fue en noviembre de 2025 pero el Partido Popular presentó un recurso de reposición para declarar nulo el acuerdo de la Junta de Gobierno en el que se aprobó la licitación del contrato al considerar que un proyecto con un coste tan elevado y con un periodo de tiempo tan prolongado debía pasar por pleno.

El pleno se celebró hace escasos días y no estuvo exento de polémica ya que los cinco ediles del PP abandonaron la sesión como protesta por una cuestión de forma en la convocatoria que no fue tenida en cuenta. Además, el portavoz popular, José Antonio de Miguel, amenazó con un nuevo recurso que retrasaría de nuevo lo que considera una «privatización». Ante su abandono, el PSOE aprobó en solitario el expediente cuya licitación se ha publicado ahora en la Plataforma de Contratación.

En la memoria justificativa el Consistorio pone en evidencia «la insuficiencia de medios, tanto materiales como humanos, de la que adolece el Ayuntamiento de Almazán». Según establece el pliego, el contrato se fija en una duración de 25 años ya que es el tiempo que se calcula razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas para la explotación de los servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido.

El alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, indicó hace unas fechas que el servicio, que estuvo externalizado anteriormente, «se rescató en 2012» encargándose el Consistorio hasta este momento. Cedazo incidió en que durante 2024 «se inició un estudio de viabilidad del servicio siendo el resultado que la mejor opción era la concesión debido a la estructura y grandes necesidades de inversión».

Por ello, continuó, «se inició el estudio de la estructura de costes y se envió a la Junta Consultiva de Castilla y León para su análisis, que fue favorable».

En este sentido, el regidor adnamantino, defiende esta externalización porque Almazán es de los pocos municipios de este tamaño que la gestiona directamente y «nos estamos quedando atrás». Además, agregó que una concesión es lo más idóneo para la estructura de la explotación recordando que la empresa que resulte adjudicataria tendrá que acometer una inversión cercana a los tres millones de euros que estarán dirigidos a mejorar la infraestructura y la modernización de las mismas.

Sin embargo, este punto es otra de las cuestiones que no convencen al PP ya que las inversiones que solicitan a las empresas concursantes (2,6 millones de euros) está previsto que las vaya a ejecutar el Somacyl, con un montante de 1,5 millones antes de junio de 2027, por lo que las ofertas económicas «quedarían totalmente desvirtuadas». Por último, De Miguel anunció que se grupo va «a dar guerra para que esta fechoría no salga adelante».

El servicio mantendrá el carácter del servicio público municipal y su gestión por parte del concesionario se ajustará en todo momento al Reglamento municipal del servicio. El Ayuntamiento de Almazán pondrá a disposición del concesionario, y a los efectos de la explotación del servicio, las edificaciones, infraestructuras, instalaciones y maquinaria de propiedad o titularidad municipal que integran los servicios del ciclo integral del agua.

El concesionario tendrá a su cargo la gestión integral de los servicios públicos del ciclo integral del agua del municipio de Almazán. Es decir, deberá realizar la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable y de agua de riego (captación y distribución) así como la gestión del servicio de saneamiento de aguas residuales (alcantarillado y depuración).