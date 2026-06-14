Perera, Borja Jiménez y Jarocho encabezan la Feria Taurina de El Burgo

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

El Centro Cultural San Agustín fue escenario este sábado de la presentación oficial de los carteles de la Feria Taurina 2026 de El Burgo de Osma, un acto que congregó a numeroso público y en el que participaron el alcalde, Antonio Pardo; el concejal de Festejos, Elías Alonso; los responsables de la empresa concesionaria y varios de los toreros anunciados en el ciclo. La feria, que se celebrará del 15 al 18 de agosto dentro de las fiestas en honor a San Roque y la Virgen del Espino, apuesta por una combinación de figuras consolidadas, jóvenes revelaciones y ganaderías de prestigio, con Miguel Ángel Perera, Borja Jiménez y Roberto Martín Jarocho como grandes atractivos del abono.

El ciclo comenzará el 15 de agosto con una corrida mixta en la que se lidiarán dos toros de El Canario y cuatro novillos de Rocío de la Cámara. Abrirá cartel el rejoneador Sergio Pérez de Gregorio, salmantino de Peñaranda de Bracamonte con raíces burgenses, que llegará a la feria tras su participación en la corrida de rejones del 24 de junio en Soria. Le acompañará la novillera Miriam Cabas, de Los Barrios (Cádiz), una de las jóvenes que más ha crecido desde su irrupción en 2022. Completa la tarde Julio Aparicio, que hará su debut con picadores.

El 16 de agosto se celebrará una corrida de toros con seis astados de La Campana. Encabeza la terna Manuel Diosleguarde, que este año debutará en la Feria de San Fermín y que confirmó alternativa en Madrid durante la pasada Feria de San Isidro.

Le sigue Samuel Navalón, una de las grandes promesas de 2026, que ha regresado con fuerza tras la grave cornada en el cuello sufrida a finales de 2025. Cierra el cartel Ismael Martín, revelación juvenil del escalafón y triunfador en San Isidro, que también actuará en la Feria Taurina de Soria el 27 de junio.

El 17 de agosto se lidiarán seis toros de José Enrique Fraile de Valdefresno, hierro charro de encaste Lisardo. La empresa ha reunido una de las combinaciones más potentes del ciclo: Miguel Ángel Perera, figura del toreo con más de dos décadas de alternativa; Borja Jiménez, uno de los nombres propios de las últimas temporadas, que ha destacado por asumir retos de máxima exigencia como enfrentarse en solitario a una corrida completa; y Roberto Martín Jarocho, que ya dejó una gran impresión en la afición burgense durante las fiestas de San Roque 2025.

La feria concluirá el 18 de agosto con la tradicional becerrada popular de las peñas, uno de los festejos más participativos y arraigados en las fiestas de El Burgo de Osma. El cartel, obra de Francisco Ruiz Cano, se difundirá bajo el lema “¡Abónate, vive la feria!”, con el objetivo de reforzar la asistencia y consolidar un ciclo que combina figuras, juventud y variedad ganadera.