En imágenes: jornada pastoril en Navabellida con 'Somos Trashumantes'

Durante estos días, la provincia de Soria está viviendo una regresión a sus orígenes pastoriles, que todavía, y tal vez por no mucho tiempo, todavía se mantienen vivos. La iniciativa ‘Somos Trashumantes’, impulsada por la Mancomunidad de Tierras Altas de Soria, está celebrando una serie de jornadas con el objetivo de convertir un recorrido ganadero histórico en una experiencia abierta al público que permite conocer de cerca el trabajo de los pastores, el movimiento de los rebaños y la importancia de mantener vivo un patrimonio que durante siglos definió la identidad de la comarca.
La propuesta había nacido con el objetivo de acercar la cultura pastoril a vecinos y visitantes, recuperando el vínculo entre la ciudad de Soria y las Tierras Altas a través de las antiguas vías pecuarias. El paso de las ovejas por la Cañada Real Soriana Oriental permitió revivir una escena que durante décadas formó parte del paisaje soriano: los rebaños avanzando entre caminos, sierras y pastizales en busca de los mejores lugares para alimentar al ganado.
El recorrido estuvo protagonizado por el rebaño de los hermanos Pérez, ganaderos de Navabellida que habían mantenido viva esta tradición durante décadas y que afrontaban su último camino trashumante, y todo este evento tambien es un gran homenaje a ellos. Un homenaje que también es una despedida, pues puede que esta edición sea la última edición, al menos con estos protagonistas, debido a la jubilación de estos queridos ganaderos, esto, de paso, pone el foco de nuevo en la desaparición progresiva de un oficio marcado por la falta de relevo generacional y por las dificultades de una vida dedicada al campo.
La localidad de Navabellida acogió como último acto de esta XVI edición de ‘Somos Trashumantes’ una jornada con demostraciones relacionadas con la vida ganadera. Los asistentes, que dieron un vuelvo completo a un pueblo semiabandonado y que hoy se llenó hasta arriba de personas y coches, pudieron disfrutar de una exhibición de esquileo a cargo de un joven de 20 años muy suelto en el arte de pelar a las ovejas pese a su juventud y de una muestra de trabajo con perros pastores vascos, una raza vinculada al manejo tradicional de los rebaños y que se encuentra en una situación delicada de conservación. La celebración también contó con reconocimientos a los pastores y una degustación gastronómica de migas que se quedaron cortas ante la gran asistencia de público.
Aunque en los últimos tiempos gran parte del traslado del ganado se había realizado mediante transporte, la iniciativa había recuperado los últimos kilómetros a pie para permitir que el público acompañara al rebaño y contemplara el regreso de una imagen histórica. El trayecto había atravesado espacios emblemáticos como el entorno de Numancia, los robledales del Zarranzano, el acebal de Garagüeta y la Sierra del Alba. Unos paisajes, que sin estos ganaderos y sus ovejas, ya nos serán los mismos.
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta
Somos Trashumantes: esquileo y pastoreo para finalizar la ruta