La Diputación de Soria exige un decreto al Gobierno que desbloquee la obra pública

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El pleno de la Diputación de Soria aprobó este viernes una moción, con el voto en contra del PSOE, que insta al Gobierno a «la aprobación urgente de un Real Decreto-ley de revisión excepcional de precios para todo tipo de contratos de obra pública, incluidos aquellos de duración inferior a un año, afectados por el incremento extraordinario de costes derivado del conflicto bélico en Oriente Medio», tal y como explicó el portavoz popular, José Antonio de Miguel.

Una medida, que ya se puso en marcha durante la guerra de Ucrania, recordó el diputado, que busca «poder negociar con las empresas los precios tras el incremento del precio del crudo y de todos los derivados» que en la provincia tiene su impacto en todos los contratos, entre otros, relacionados con las carreteras.

La moción responde a la propuesta de la Asociación de Empresas de la Construcción y Obras Públicas de Soria (AECOP) que «ha trasladado a la Diputación la inviabilidad económica de ejecutar un conjunto relevante de obras adjudicadas con anterioridad al inicio del conflicto, en particular, las actuaciones de conservación y mejora de la red de carreteras provinciales». Tal es el escenario, continuó, «que las empresas prefieren perder las garantías depositadas que hacer frente al incremento de precios. Las pérdidas que tendrían que asumir serían menores».

Por ello, recoge la moción, el decreto «formalizará un marco normativo que supondrá una modificación estructural de la Ley de Contratos del Sector Público y deberá cubrir el incremento de costes de materiales derivados del petróleo, cubrir el incremento del coste de la energía y del gasóleo de maquinaria y transporte, entre otros».

El PP contó con el voto favorable de Vox pero no así del PSOE cuya portavoz, Esther Pérez, destacó que «una reforma del sistema de contratación pública exige rigor técnico, seguridad jurídica y un análisis serio de su impacto sobre las administraciones públicas». Además, advirtió que la moción «no incorpora ningún informe económico que cuantifique el impacto real de los sobrecostes en las obras provinciales ni el coste que supondría para las administraciones asumir revisiones extraordinarias de precios».

En este sentido, explicó que el análisis realizado por el Grupo Socialista refleja que el Plan Provincial moviliza alrededor de siete millones de euros y que las adjudicaciones se realizaron con bajas acumuladas cercanas a 1,15 millones de euros, alcanzando en algunos casos reducciones superiores al 20% sobre el presupuesto de licitación.

Cuenta general

En otro orden de cosas, el pleno aprobó por unanimidad la Cuenta General del presupuesto de la Diputación de 2025 junto con su documentación complementaria, que pone de manifiesto la gestión realizada durante el citado periodo de tiempo, de su situación financiera, de los resultados obtenidos y de la ejecución de su presupuesto.

Además, el Pleno dio cuenta del escrito del Grupo Socialista sobre la adscripción de la diputada Carolina Romero Molina, quien sustituyó a Carlos Martínez, en seis comisiones. Por último, al inicio se ha guardado un minuto de silencio en solidaridad con las víctimas del grave incendio forestal declarado en la localidad almeriense de Los Gallardos.