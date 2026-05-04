Grupos internacionales lanzan junto al embalse el Iberian Eclipse Festival

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Diversos colectivos internacionales han promovido junto al embalse Cuerda del Pozo un macro festival en torno a los días del histórico eclipse solar, el 12 de agosto, que tiene en Soria uno de sus escenarios astronómicos donde, a priori, mejor se verá este histórico acontecimiento. Se trata del Iberian Eclipse Festival, «el primer festival global del eclipse en Europa», con siete colectivos internacionales que traen «esta tradición a España para este momento único”, reza en la web del festival, previsto de los días 10 al 14 de agosto.

El recinto del festival serán «las riberas» de Cuerda del Pozo, donde se prevén «cinco días de sonido, arte y ceremonia». La web que lo promociona no escatima en detalles y tampoco en precios. El pack completo del alojamiento, con tienda, ropa de cama, linterna y todo incluido durante los cinco días, son 450 euros. El Iberian Festival anuncia cuatro escenarios repartidos entre ladera y bosque, «trance y techno atravesando la noche, ambiente flotando sobre el lago al amanecer, bandas en directo bajo cielo abierto», suscribe.

La organización vende la zona, pero no parece que la conozca bien al hablar de «lago» y no de embalse. Ahora bien, el espectáculo visual que anticipa, eclipse al margen, es muy original y llamativo. La oferta incluye «talleres, charlas, espacios de bienestar y un lago natural donde nadar. La semana avanza gradualmente, y el miércoles por la tarde toda la música se detiene para el eclipse , 1 minuto y 42 segundos de totalidad, compartidos juntos en silencio».

El festival ofrece cuatro escenarios, cada uno de ellos con una identidad musical distinta y siguiendo un formato que ya ha tenido lugar en encuentros de eclipses anteriores celebrados en todo el mundo desde los años 90. Según fuentes cercanas al evento, los organizadores de este festival fueron los promotores de uno celebrado el pasado año en Estados Unidos, que congregó a más de 50.000 personas.

Según su web, el festival se extiende más allá de los escenarios y la música. Así, ofrece experiencias que tienen que ver con espacios más pequeños para aprender, sanar y observar. Hay una «aldea de talleres» que consiste en un área dedicada al aprendizaje y al intercambio, en la que se ofrece educación sobre eclipses, sesiones de astronomía, talleres de música, de movimiento y danza y de sostenibilidad y creación artística.

En la citada web se desprende que la organización corresponde a Iberia Eclipse, creado por colectivos internacionales enraizados en la cultura underground y en encuentros a gran escala. Figuran firmas de Alemania (Bachstelzen y Giegling); Suiza (Burning Mountain); India (Dance Theory); Australia (Rainbow Spirit Festival); Japón (Re:birth); y España (VisionArt).

Esta última firma, la única española, está especializada en la gestión integral de producción de eventos, según su web, y se encarga de la planificación y ejecución del proyecto. «Ofrecemos servicios de decoración personalizados, diseñados para elevar la atmósfera de cada evento, garantizando una ejecución impecable y un impacto visual inolvidable», añade.