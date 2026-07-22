La bodega de un pequeño pueblo de Soria de la Ribera del Duero, en el olimpo de los vinos de la Guía Peñín: "La mejor recompensa al trabajo"

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

No es la primera vez que sucede y lo ha vuelto a hacer. La bodega de un pequeño pueblo de Soria de la Ribera del Duero se ha situado por derecho propio en el olimpo de los vinos, rozando la excelencia según el reconocimiento obtenido en la prestigiosa Guía Peñín. Dominio de Atauta vuelve a posicionarse entre las grandes referencias del vino español tras conocerse las puntuaciones concedidas por la Guía Peñín 2027. "La mejor recompensa al trabajo realizado", en palabras del enólogo de la bodega, Jaime Suárez.

La prestigiosa publicación ha reconocido, un año más, la excelencia del trabajo realizado por la bodega soriana, situando a toda la colección Single Vineyard 2020 por encima de los 95 puntos y convirtiéndola, de nuevo, en una de las propuestas de viñedo singular mejor valoradas de España.

El gran protagonista vuelve a ser La Roza 2020, que alcanza de nuevo los 99 puntos y se convierte, por tercer año consecutivo, en el vino mejor puntuado de la Denominación de Origen (DO) Ribera del Duero, compartiendo ese primer puesto con tan solo otro vino, lo que refuerza el extraordinario reconocimiento obtenido por esta exclusiva referencia del Valle de Atauta.

A este resultado se suma el comportamiento del resto de la colección Single Vineyard 2020. Valdegatiles obtiene 98 puntos, situándose entre los cinco vinos mejor valorados de toda la Ribera del Duero y compartiendo puntuación con referencias históricas de esta denominación.

La Mala alcanza los 96 puntos, mientras que San Juan y Llanos del Almendro consiguen 95 puntos, completando una colección excepcional en la que todos los vinos de la colección de esta bodega soriana logran, al menos, 95 puntos.

Gracias a estas valoraciones, Dominio de Atauta destaca como la única bodega de la denominación que sitúa cinco vinos en el podio, con puntuaciones iguales o superiores a los 95 puntos, confirmando la consistencia y el altísimo nivel de su proyecto vitivinícola.

La Guía Peñín también reconoce el excelente comportamiento del resto de productos de la bodega. En este sentido, las añadas 2023 de Dominio de Atauta y Parada de Atauta alcanzan, respectivamente los 93 y 92 puntos, lo que permite reforzar el posicionamiento de la bodega como una de las referencias imprescindibles de la Ribera del Duero.

"Conseguir que toda nuestra colección Single Vineyard obtenga, por segundo año consecutivo, puntuaciones de 95 puntos o superiores es la mejor recompensa al trabajo realizado durante años para interpretar la singularidad del Valle de Atauta. Lograr que La Roza vuelva a ser el vino mejor valorado de la Ribera del Duero por tercer año consecutivo y que Valdegatiles se sitúe entre los cinco mejores de la denominación confirma que el camino que seguimos es el correcto", destaca el enólogo de Dominio de Atauta, Jaime Suárez.

Para la bodega, estos resultados vuelven a poner de manifiesto el extraordinario potencial del Valle de Atauta, "un enclave único dentro de la Ribera del Duero", donde la recuperación y conservación de un patrimonio vitícola excepcional, unido a una viticultura de máxima precisión y a una elaboración respetuosa con la personalidad de cada parcela, permiten elaborar vinos que año tras año reciben el reconocimiento de la crítica especializada nacional e internacional, según los promotores.

La bodega soriana considera que las puntuaciones de la Guía Peñín avalan la estrategia del equipo de profesionales que conforman Dominio de Atauta a la hora de trabajar en el objetivo de convertir a esta bodega soriana en un referente de la nueva ola de Ribera del Duero. Así, destaca los vinos más frescos, menos intervencionistas y procedentes de viñedos centenarios, a 1.000 metros de altitud y con las características tan particulares del Valle de Atauta.

Dominio de Atauta, perteneciente al grupo Bodegas Terraselecta, continúa consolidándose de este modo como uno de los grandes referentes de la Ribera del Duero y del vino español, situando de nuevo sus vinos de parcela entre la élite de las principales guías y publicaciones especializadas.