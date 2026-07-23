Pacma recurre la declaración del Toro Júbilo como Bien de Interés Cultural y sostiene que la Junta vulneró la normativa

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Partido Animalista (Pacma) presentó un recurso ante la Junta de Castilla y León contra la declaración del Toro Jubilo de Medinaceli como Bien de Interés Cultural (BIC), al considerar que el expediente incurre en diversas irregularidades y que la medida busca "obstaculizar" la vía judicial abierta contra este festejo. La formación sostuvo que la declaración podría incluso "volverse en contra" de la Administración autonómica.

Pacma aseguró que uno de los principales motivos de impugnación es que, aunque la declaración alude a documentos históricos que acreditarían una antigüedad superior a 200 años del festejo, dichos documentos no se habrían incorporado al expediente. Esto habría vulnerado sus derechos como parte interesada al no haber tenido acceso a toda la documentación. Además, consideró que esos documentos “no existen”, y agregó que la declaración como BIC le permite plantear ahora esa alegación.

La formación también cuestionó los informes de expertos recabados por la Junta, al considerar que son "superficiales" y carecen de una fundamentación técnica adecuada. Frente a ellos, afirmó haber aportado un informe veterinario sobre el sufrimiento físico y emocional que, a su juicio, padecen los toros durante el festejo, y sostiene que ese maltrato resulta incompatible con la normativa europea y nacional sobre protección de los animales como seres sintientes.

Asimismo, Pacma denunció que la incoación del procedimiento habría infringido la Ley de Patrimonio Cultural. Como argumento, cita el Diario de Sesiones de la Comisión de Cultura de las Cortes de Castilla y León, en el que, según expone, un procurador del Grupo Popular reconoció que el PP había trabajado tanto en el ámbito parlamentario como en el administrativo para impulsar la declaración del Toro Júbilo como BIC. La formación entiende que ello vulneraría el principio de separación de poderes.

Por último, el partido concluyó que la declaración incorpora elementos sobre la configuración y el desarrollo del festejo que no figuraban en sus bases reguladoras, lo que, según agregó, contraviene el reglamento autonómico. Pacma defiende que el Toro Júbilo es "un espectáculo ilegal" y argumenta que una actividad ilícita no puede ser reconocida, promovida ni tutelada por las administraciones públicas.