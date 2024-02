«En Barcelona, todos mis trabajos y proyectos del colegio van en torno a Soria»

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Pregunta.– ¿Qué es BarraViva?

R. BarraViva es un proyecto que surge de tres jóvenes, de ver que España se va vaciando, en este caso, Soria, y que deciden ponerse las pilas pensando en que hay que hacer algo. Así montan este grupo que se llama BarraViva con el objetivo de intentar ayudar, lo mínimo que sea, a mantener la España vaciada un poquito viva y juntar a gente del pueblo a que no se quede sin bares. Un pueblo sin bar no es nada. Nace con ese objetivo de conservar la unión entre los pueblos.

P. El trío que forma con su hermano, Félix, y la novia de éste, ¿son 'los veraneantes' o los nietos de Félix y Avelino?

R. Somos más que veraneantes. Somos Máximo y Félix. Yo nací en julio y en agosto ya estaba en fiestas de mi pueblo, o sea que llevamos toda la vida allí.

P. ¿Soriano o catalán?, ¿cuánto de cuánto?

R. Yo soy 60% soriano, 40% catalán. Es mucho tiempo allí en Soria y las vivencias que vives allí te marcan. Aunque soy pequeño, es algo que me ha marcado porque es un sentimiento que llevó muy adentro, que se ha metido ahí y se va a quedar. Es ese sentimiento de pertenencia, que hace que cuando oigo cosas de Soria me afecten como si viviera allí.

P. ¿Cómo se lucha contra la España Vaciada y a favor de Soria viviendo en Barcelona?

R. A ver... Nosotros intentamos luchar contra la España Vaciada desde detrás de una barra. Desde Barcelona lo que hemos hecho es, al ver que de los jóvenes del pueblo nadie tomaba la iniciativa, pensar en este proyecto. Aunque sea desde fuera vamos a venir cada fin de semana, y sumamos ese esfuerzo, para tirar adelante e intentar que nuestro pueblo al menos y las zonas cercanas no se mueran, llamando a proveedores, a amigos para que nos ayudaran.

P. ¿Qué hay en Torrearévalo y Arévalo de la Sierra, difícil de encontrar?

R. Mucha fiesta. No es difícil de encontrar la fiesta en Soria y lo que hay es una fiesta sana. Hay mucha complicidad, mucha unión.

P. Tiene usted 17 años, ¿qué no valoran los jóvenes de su edad de Soria que sí lo hagan fuera?

R. Cuando te vas la echas más de menos, y cuando estás allí, no. Cuando te vas de Soria comienzas a valorar cómo la vives. Allí no estoy con teléfono ni pendiente de la hora. Es como si vivieras en una burbuja en la que eres feliz y no te enteras de nada. Cuando sales de esa burbuja es cuando te das cuenta de la realidad y dices 'ostras, qué bien estaba allí'. Nosotros que salimos y entramos constantemente pensamos eso.

P. ¿De dónde le viene este afán por el emprendimiento?

R. De mi padre, sí, sí. Él nos ha enseñado siempre lo difícil que es trabajar y lo que cuesta. Nuestros padres son los que nos han inculcado trabajar sobre lo que queremos y sobre lo que nos importa y lo que nos interesa. Mi abuelo también emigró del pueblo a Barcelona y se labró un futuro allí. Mucho orgullo, sí.

P. Desde su visión de menor de edad, ¿qué es lo que más echaría de menos si viviera de continuo en el medio rural?

R. Quizá a veces lo que necesitas es ese subidón de vida, un poco de estrés, para luego volver. Lo que más echaría de menos de Barcelona si viviera en Soria sería esa conexión con el estrés.

P. En algunos pueblos la diferencia entre veraneantes y quienes residen es bastante notable. ¿Hasta qué punto ocurre eso, a su juicio, en Arévalo y Torrearévalo?

R. No son una excepción. Hay personas que tienen su recelo y nos han puesto algún impedimento en que esto pudiera salir adelante, pero bueno, siempre ganan las personas que te ayudan y colaboran. Y el balance es positivo.

P. Me dijo el último verano que Soria no era España vacía. ¿Me lo explica?

R. ¿Que Soria no es la España vacía? Pues es la España que no se ve, que no la quieren enseñar. Yo cuando vuelvo a Barcelona, todos mis trabajos y proyectos del colegio van en torno a Soria. En el colegio ya todo el mundo conoce Soria porque intento promocionarla lo máximo que puedo, no solo en el ámbito de la hostelería, también en el cultural. Hablo de Soria todo lo que puedo. Y tengo la suerte, la casualidad también, de que hay bastantes más compañeros que también hay de Soria en Barcelona.

P. Con la mano en el corazón. ¿Hasta qué punto se ve viviendo de continuo en un pueblo?

R. Aquí en Barcelona vivo en un pueblo. Pero ahí es como una aldea, un lugar de desconexión, en el que refugiarse. Pero ahora no me planteo vivir en un pueblo, soy joven y tengo muchos proyectos en la cabeza.

P. ¿Lo suyo es emprendimiento social, amor a la barra...?

R. Creo que emprendimiento social, sí. Me gusta ver a las personas de los diferentes pueblos cómo se juntan ahí y cómo hablan, cómo se favorece la vida social. En el bar de Arévalo, que es el que está más concurrido, alguien dice 'hace tres semanas que no veía a tal' y piensas 'viven aquí al lado y casi no se ven'. Es que si no tienen esto...

P. Si pudiera, ¿qué negocio emprendería?

R. Algo que tuviera que ver con vender la cultura, porque es una cultura muy rica. Sí, me plantearía algo relacionado con la cultura y con el medio ambiente que tiene Soria.

P. Cuénteme qué les reporta a ustedes que el bar del pueblo esté abierto, y no uno, sino dos, uno en Arévalo y otro en Torrearévalo?

R. El bar de Torrearévalo solo se abre en periodos vacacionales; el que está abierto permanentemente es el de Arévalo, que es donde hay más gente. Empezamos en Torre, pero después tuvimos la opción de coger el de Arévalo . Por primera se pusieron copas en el bar, antes era todo con vasos de plástico. Tuvimos mucha ayuda por parte del Ayuntamiento a la hora de cogerlo, ahora a finales del pasado año.

P. ¿Cómo es su concepto de España vaciada viviendo cerca de una gran urbe?

R. Creo que es un periodo de dejadez. Entiendo el concepto de España vaciada como el de una España en la que no hay tantas oportunidades, ni inversión, ni proyectos, ni tantas infraestructuras. Es el concepto que tengo desde fuera. Y tampoco que no hay una inversión por parte de gente joven que vaya allí a intentar repoblar.

P. ¿Qué tiene Barcelona que no tenga Soria para vivir de continuo, porque imagino que usted seguirá empadronado en la Ciudad Condal, aunque venga al pueblo todos los meses?

R. Más universidades, más opciones de carreras, de estudio, más amplia gama de oportunidades para jóvenes y más conexión de comunicaciones entre los distintos pueblos, más cercana esa comunicación. Y que hay más gente.

P. Sus padres, descendientes ambos de sorianos, se conocen en Soria y se casan.

R. Mi abuelo por parte de padre nació en Torrearévalo; y mi abuelo por parte de madre también nació allí. De jóvenes eran vecinos y fue una amistad que les llevó a reencontrarse en Barcelona. Se casaron con una catalana y con una andaluza, respectivamente. Mis padres se conocen en Soria, adonde regresaban mis abuelos a veranear, y seguían viéndose en Barcelona.

P. ¿Qué hay entre Torre y Arévalo, además de acebos?

R. Muchas amistades y buen rollo, mucho cariño entre la juventud. Somos un grupo bonito el que formamos los dos pueblos. Hay algún malentendido, pero hay cariño, sí.