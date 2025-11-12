Entrevista. Arancha Severino Garcés
«Me da miedo no tener el motor que te mueva para esforzarte, para sentir y disfrutar de la vida»
Se sabe pesada y a veces se olvida de sí. Enfermera, asistente, psicóloga, representante..., esta soriana de Aldealafuente hace de todo «sin ser profesional de nada». Su mayor triunfo no es una medalla: es sentir que sus hijos (dos, chico y chica) están preparados para la vida. ¡Ay, nos olvidamos! Arancha es (primero) madre. Héctor Díez Severino es su hijo. Pero aquí no hablamos con él, sino con la madre del campeón del mundo de Patinaje Artístico.
P. Es usted madre de un campeón del mundo (en patinaje artístico). ¿Su palmarés? Lástima que no la puntúen.
R. Prefiero que no lo hagan. Lo mío es una labor por detrás que no está demasiado preparada, en mi caso al menos. Ha sido un poco improvisado. Ha surgido así y tampoco era algo pensado. Imagino que nadie piensa en cómo hacer que su hijo sea campeón del mundo, pero intuyo que hay situaciones y familias en las que, por diferentes motivos, a los niños ya se les enfoque a una actividad para el alto nivel, pero no ha sido nuestro caso. Nosotros hemos improvisado mucho y mejor que no me puntúen.
P. Por cierto, ¿cómo de preparada está para el día en que ya no la necesiten?
R. No lo tengo claro. Por un lado siempre tengo muchas ganas, no ya por mí, que a veces también, sino porque el día en que ya no me necesiten -o sea poco o, mejor, nada- o no sea necesidad o solo apoyo, que sería lo que más me gustaría, sería señal de que ya es maduro. O son maduros: tengo dos hijos. Señal de que las cosas se han hecho un poco mejor o un poco peor. Por un lado me gusta, me apetece, es lo suyo. Y por otro, también me da un poquito de miedo. Aunque ahora ya voy notando cierto alivio, hasta el momento la absorción ha sido casi total. Cualquier hijo es absorbente, queremos hacerlo lo mejor que podamos sea cual sea su situación, al final los padres nos involucramos mucho. En el caso de Héctor, aparte de un deportista de alto nivel, es un deporte un tanto especial porque es minoritario, está poco apoyado y todo se va complicando más. A la par hay que mantener los estudios, que es algo importantísimo.
P. ¿Cómo lo hace entonces?
R. Como he podido. También me ha ayudado mucha gente. He tenido apoyo de mi marido, de la familia, mi hermana, mi cuñada, mi madre, mis suegros... Al final hay para todos. No he sido yo sola. Aunque yo he llevado la carga, ha habido apoyo por todos los lados. No sé cómo lo he hecho. La ilusión ha sido fundamental. Y el apoyo también de los equipos en que él ha estado -padres, clubes, entrenadores...-. También te digo que a veces no sé de dónde me ha salido la fuerza. El agotamiento en ocasiones ha sido importante y ocasiones en que no sabes muy bien si estás preparada. Surgen problemas, lesiones, opiniones. ¿Qué hacer en esta situación? Y sentir que no estás preparado para decisiones que no había tiempo ni para pensar.
P. Psicóloga, enfermera, representante, madre... Viaja con él ¿en calidad de qué?
R. Muchas veces de todo y de nada soy profesional. Salvo madre, que eso lo eres, a veces has de hacer de psicólogo cuando no lo soy ni, a veces, la persona más indicada porque las cosas me afectan también muy directamente. Esto es algo que he ido viendo con el tiempo. Cada vez pienso más que he hecho más cosas mal. Pasa el tiempo y me digo 'esto no lo volvería a hacer así, porque no... Pero cómo diría yo esto', me digo. Es difícil, pero para mí también ha sido una oportunidad de mucho aprendizaje en muchos campos, de conocer distintas formas y gentes, que de otra forma no hubiera aprendido. Estoy contenta, sí.
P. Con la mano en el corazón. ¿Cuántas veces ha escuchado 'No seas, pesada, mamá'?
R. Lo sigo escuchando. Muchísimas, sí, muchísimas. A veces me duele, no lo puedo evitar. (¿Y qué contesta?). Depende de cómo me pille. A veces hago como que no lo he oído y otras me pilla como más irascible y salto también un poco como una niña. Se lo he dicho muchas veces: trato de anticiparme a evitar que surjan problemas que podemos evitar. '¿llevas esto, llevas lo otro, te has acordado de...?'. Incluso ahora que ya no vivo con él, antes de las competiciones importantes le llamo y le pregunto si se ha acordado de cosas. 'Mamá, qué pesada'. (Ríe). Es verdad que soy pesada, lo he de reconocer, pero cómo me voy a callar. Y le digo: 'Quiero que hagas tú las cosas, pero luego cómo no voy a decirte si te has acordado o no de algo'. Imagínate que no lo hago y no te acuerdas...
Él ahora está entrenando en Cataluña y yo vivo y trabajo en Cantabria, que es donde él ha estado entrenando la mayor parte de su tiempo. Pero ya lleva dos cursos académicos en Cataluña. Está en la Universidad de Barcelona a través de un acuerdo con la Universidad de Cantabria. Comparte piso con una compañera que también es patinadora. Él ya se apaña en todo, pero yo sigo todavía siendo pesada y anticipándome siempre a todo.
P. ¿Qué digiere mejor, el triunfo o el fracaso? Le pregunto a usted.
R. Fíjate que no lo tengo claro. De primeras, y si no pienso mucho, el triunfo. Lo digiero mejor, porque es más sencillo: es una alegría y ya está. Lo que ocurre es que tiene una doble clara. Cada vez que hay un triunfo (y no sé si lo hacemos así nosotros) es un condicionante para la continuidad. 'Como ya he hecho esto, lo otro...' Si no llevas un poco de cuidado se convierte en una desgracia. No es la palabra adecuada... Es un hándicap para todo lo que quieres hacer después. 'Ahora todo el mundo espera esto o lo otro'. Cuantas más cosas haces bien o mejores cosas consigues, más difícil es continuar, más limitaciones y complejidades hay después. Es complicado. Le afecta a él y a mí a veces también. Sin embargo, si fracasas (y no quiero pintar que fracasar es más bonito que ganar, porque no es así) hay una cierta mayor libertad cuando no esperas ni tú ni nadie que ganes algo. Como que juegas más libre. No sé cómo decirlo. Pero qué duda cabe que gusta ganar.
P. ¿Ha educado más para el fracaso o para el triunfo?
R. A ver... He intentado que para las dos, lo que no sé es qué habré conseguido. Héctor ha triunfado muchas, pero siempre le he intentado decir que ni el éxito ni el fracaso dependen del resultado de una competición. He intentado que no midiera el resultado, ni él ni nosotros. ¿Hasta qué punto lo he conseguido? No lo sé. Una competición son dos o tres minutos. Y es mucho más importante que valores tu día a día, si te gusta lo que haces, si te identificas con tus programas cada año. Normalmente si eso va bien deriva en un buen resultado, pero hay veces que no. Y no me gustaría llamar a eso fracaso. Una entrenadora le dijo, y llevaba mucha razón: "Muchas veces las competiciones se ganan fuera de la pista. Se ganan o se pierden con la actitud en los entrenos, con respecto al resto de patinadores...".
P. ¿A qué tiene miedo?
R. A lo que más miedo tengo es a no tener motivaciones en la vida, a no tener ilusiones, a no sentir amor. Bien por personas, temáticas... Tengo miedo a no sentir el motor que te mueva para esforzarte, para sentir y disfrutar la vida, sentirla en el buen sentido, aunque a veces pueda ser un poco duro. Esa gasolina, ese motor por las cosas que te gustan para mí es fundamental; también por personas y sensaciones.
P. ¿En la mochila de un deportista profesional como es el caso hay solo deporte?
R. Creo que debe haber más cosas. Este deporte tampoco es muy profesional... entendiendo por tal que puedas ganarte la vida practicándolo. No porque no exija dedicación, tiempo y tenga un nivel de dificultad elevado, que lo tiene. Pero no es un deporte con el que te puedas ganar la vida, a no ser como entrenador. Yo nunca he pensado el deporte como algo principal, no lo primero. Entonces para mí tiene que ir junto a otras cosas. No solo es 'practico el deporte y ya está'; también se tienen otras inquietudes.
P. Dígame el que considera mayor triunfo de su hijo y no hablo de medallas.
R. Hasta ahora y lo que yo considero -que no tiene por qué ser lo que cree él-, desde mi punto de vista su mayor triunfo es que ha hecho cosas realmente costosas para un chaval joven de su perfil. Héctor es bastante tímido, yo sé que para él hay ciertas cosas que le cuestan muchísimo. Luego hará el triple, pero hay cosas que le cuestan mucho y las ha hecho movido por esta motivación de practicar su deporte. (¿Cómo cuáles?). Aunque te pueda parecer que es algo sencillo, irse a Cataluña hace un par de años no era sencillo para él: fuera de su familia, enfrentarse al catalán, enfrentarse a la marcha de un club con lo que ello puede conllevar... Tomó la decisión porque no se estaba desarrollando como él quería de sí mismo.
P. Ahora el mayor triunfo suyo.
R. ¡Ay el mío! No sé, a ver... Es que claro no lo sé aún... Bueno, ahora mismo el mayor triunfo a mi edad en este momento de la vida lo que más me importa son mis hijos. Mi mayor triunfo es que sean personas dueñas de sí mismas y a la vez compañeras de sus entornos, que estén preparados para la vida.
P. ¿Siente a veces que se olvida de sí?
R. (Silencio). Sí y no me gusta tampoco. No me siento bien, porque si me olvido de mí veo que tampoco transmito nada bueno. Para mí, yo también soy importante. Lo he sentido a veces. Si yo no estoy fuerte no transmito fuerza y no esoy fuerte porque no estoy bien yo. A lo mejor porque me estoy descuidando, porque estoy quitando importancia a cosas que son importantes. Ni es bueno para mí, ni para nadie que está a mi alrededor; y cuando más dependen de mí, más perjudicados van a resultar. Lo que ocurre es que pienso que para estar bien yo a nivel personal sí necesito cosas, pero soy muy flexible. Puedo estar bien con muchas cosas distintas. Puedo estar bien trabajando en Santander, en otro sitio...
P. ¿Cuándo fue la última vez que pensó en el día que deje de acompañar a sus viajes al campeón del mundo de patinaje artístico, su hijo, Héctor Díez Severino?
R. Ya hay viajes en los que no le acompaño. No. Me es ya muy difícil coordinarlo con el trabajo, económicamente también. También hay veces que me genera un poco de ansiedad y en ocasiones pienso que puedo no ser buena compañía. Hay veces que ya no voy. Estoy a gusto yendo a algunas sí y a otras no, dependiendo un poco de la situación y también hablándolo con él. Este año a dos competiciones fue mi hija. Y hay veces que no hemos ido nadie de la familia, sobre todo a copas del mundo, porque pillan en épocas que no son fáciles.
P. El consejo que más le repite.
R. Que no tenga miedo. No pasa nada si falla. Es lo que le intento transmitir. 'Con alegría y con ánimo, porque estás preparado. Y si fallas no pasa nada'. Y también le digo que intente disfrutarlo, pero no sé si lo disfrutan en ese momento.
P. Dígame la pregunta que le haría a su hijo sobre usted.
R. Sí me gustaría saber si considera que de alguna forma le he ayudado y apoyado. Lo que pasa es que no sé si sería sincero. En el caso de que fuera que sí, imagino que sí; pero si no lo fuera, igual no se atrevía a decírmelo. Si he sabido ayudarle. No lo sé... A lo mejor tampoco es tan importante si he sabido ayudarle. Saber si se ha sentido apoyado y querido por mí. Quizá eso, mejor.
P. ¿Cuándo se dio cuenta usted de que ya no tenía 17?
R. Me ha costado ¿eh? Sí, sí, todavía no me entero muy bien. Con razón me dice que qué pesada. Me cuesta un poco darme cuenta. Puede ser porque soy madre y siempre los vemos así. Lo hablo con otras personas y suele pasar. No sé si es por auto justificarme, pero es que él ha estado tan ocupado siempre, que quizá cosas que pudiera hacer él las he hecho yo. Si ya lo sé, pero qué más cosas le voy a pedir que haga. Así que le tendré que ayudar en algo. En ese descompensamiento de cosas no me doy cuenta de qué cosas sí y cuáles no. A veces igual me confundo.