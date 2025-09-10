La reserva hídrica de los embalses del Duero está al 63,7% de su capacidad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La reserva hídrica de los embalses de la cuenca del Duero se encuentra al 63,7% de su capacidad, 11 puntos más que la media del último decenio, pero tres menos que en la misma semana de 2024. En la actualidad, los embalses almacenan 4.843 hectómetros cúbicos, mientras que el conjunto de España, 32.636, el 58,2% de su capacidad total, según los datos publicados este miércoles por la Confederación Hidrográfica del Duero, CHD.

Por sistemas, el de León (Esla y Órbigo), que comprende los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, está al 39,6% en su conjunto, mientras que en Palencia, el sistema Carrión, que incluye los embalses de Camporredondo y Compuerto, está al 35,1%, y el Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo), se sitúa en el 61,1% de su capacidad.

En Burgos, el sistema Arlanzón se encuentran al 65,8% y en Soria, el embalse de la Cuerda del Pozo está al 67,7% de su capacidad. Por su parte, en Segovia, los de Linares del Arroyo y El Pontón Alto, del Sistema Riaza-Duratón y Cega Eresma-Adaja, están al 53,3%, y en Ávila, el Castro de las Cogotas cuenta con el 59,4% de su capacidad, informa Ical.

Finalmente, en la provincia de Salamanca, el sistema Tormes, que incluye el embalse de Santa Teresa, se sitúa con el 59,4% y el Águeda, que comprende los de Irueña y el que porta el mismo nombre que el río y el sistema, cuenta con el 41,4% de su capacidad.